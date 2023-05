Sergi Ferré demanda a La Fábrica de la Tele: "Jefes y directores han contribuido al acoso"

Las cosas se complican aún más para La Fábrica de la Tele: además de tener que hacer frente a la cancelación de dos de sus programas estrellas, Sálvame Diario y Deluxe, los conflictos judiciales no dejan de aumentar. La productora comandada por Óscar Cornejo y Adrián Madrid está siendo investigada por su supuesta implicación en la llamada Operación Deluxe, trama que señala a periodistas, policías y funcionarios en el espionaje a más de 140 famosos. Por si esto fuera poco, la empresa también tendrá que hacer frente a la demanda que le ha interpuesto el reportero Sergi Ferré, que desde hace semanas no aparece en el programa de las tardes de Telecinco.

Según anunció en exclusiva el también excolaborador Jesús Manuel, Ferré demanda a la productora más de 11.000 euros por 344 horas extras no cobradas y 50.000 euros por daños y perjuicios por lo sucedido el pasado 14 de febrero de 2023. Hasta entonces, su relación con los responsables de La Fábrica de la Tele era buena, llegando a convertirse en uno de los reporteros más conocidos del espacio. Pero todo se truncó aquel día de febrero, cuando Ferré se negó a trabajar "más de 18 horas seguidas".

El programa propuso al reportero viajar a Barcelona para cubrir la presentación del nuevo libro de Carlota Corredera. Una vez terminado el evento, la empresa quería que Ferré continuara trabajando "para amortizar el viaje". Sergi se negó a realizar una jornada de 18 horas, motivo por el que finalmente no llegó a viajar a Barcelona. Al día siguiente, y después de una tensa reunión con los jefes, deciden apartarlo del reporterismo y adjudicarle funciones propias de un auxiliar de redacción.

Pasan los días y el castigo "no es levantado". Esto provoca un cuadro de ansiedad en el trabajador, que acude a un médico especialista y le da la baja laboral. Ferré considera que este castigo se traduce en el Estatuto de los Trabajadores en una clara modificación sustancial de las condiciones de trabajo del demandante. La demanda de rescisión de contrato conlleva aparejado el ser calificada de despido improcedente con los correspondientes 33 días por año trabajado para el empleador despedido.

El pasado 21 de abril se celebró un acto de conciliación entre Sergi Ferré y La Fábrica de la tele. No se llegó a ningún acuerdo, de modo que pronto se celebrará un juicio.

La versión de Ferré

El digital España Diario añade lo escrito por el propio Ferré en el texto legal: "El martes 14 de febrero de 2023 me encontraba en mi domicilio esperando a que me asignasen un reportaje. Recibo una llamada desde la redacción. Me comunican que el miércoles 15 de febrero de 2023 tengo que ir a Barcelona a cubrir la presentación de un libro a las 19.00h". Asegura en el escrito que las jornadas laborales de 11 horas eran la tónica habitual dentro de la empresa de Cornejo y Madrid. Según Ferré, la dirección de Sálvame le aseguró que solo se tendrían en cuenta las horas que durara la presentación: "Ese es mi único horario productivo".

La producción del espacio le cambiaron los billetes de ida a Barcelona a las ocho de la mañana, por lo que su jornada laboral pasaba a ser de 18 horas. Sergi pidió que esas horas fuesen contadas y pagadas, y como respuesta, fue citado a reunirse con los directores Alberto Díaz y David Valldeperas. La respuesta fue tajante: dejaba de ser reportero para pasar a hacer un trabajo de redacción.

A partir de ese momento, se le aísla, se le niega la palabra y finalmente, sufre un ataque de ansiedad. En ese momento pide volver a su puesto de trabajo como reportero y se le niega: "Me dicen que siga así que lo estoy haciendo muy bien (con sorna e ironía) y que mi castigo sigue siendo indefinido". Es el día 2 de marzo cuando Sergi Ferré acude al médico y le dan una baja de incapacidad temporal. "Entiendo que tanto los coordinadores, directores y propietarios de la empresa han decidido intervenir en el acoso hacía mi persona".