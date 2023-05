Un amigo de Cristo Báñez critica a las famosas que fueron a su entierro: "Parásitas"

La temprana y repentina muerte del diseñador Cristo Báñez a causa de un infarto ha supuesto un mazazo para sus familiares y amigos, que recibieron por sorpresa la triste noticia el pasado miércoles. El onubense fue hallado muerto por un familiar que acudió a su domicilio de Sevilla tras varias horas sin poder contactarle y fue el jueves cuando recibió sepultura en el municipio de Almonte.

Hasta allí se trasladaron numerosas famosas de nuestro país que tuvieron el placer de trabajar con él e incluso se habían convertido en amigas íntimas, como Eva González, Vicky Martín Berrocal, María José Suárez, Eugenia Martínez de Irujo o la influencer Ángela Rozas, conocida como Madame de Rosa. Sin embargo, la presencia de algunas de ellas en el tanatorio ha generado malestar entre amistades de Cristo Báñez, como es el caso del experto en moda y amigo del diseñador Pedro González.

Tras salir a la luz las imágenes de estas famosas llorando y rotas de dolor en Almonte, González publicó una serie de mensajes atacándolas que después terminó borrando. "¿Amigas? ¿Lloráis? ¿Bolsos de marca y gafas oscuras para ocultar su dolor? ¿Sois las mismas que no quisisteis vestir su ropa y sentaros en sus desfiles porque no considerabais que estuviese a la altura? ¿Sois las mismas parásitas?", escribió dolido porque considera que nunca estuvieron ahí para Báñez. "Corred a buscar a otro payaso. Él nunca se atrevió a decíroslo. Rezaré de nuevo, pero no por vosotras. Que Dios os bendiga", sentenció.

Un ataque del que el experto en moda se arrepintió y trató de remendar a través de Sálvame. "El dolor te hace decir cosas que no pasan el filtro de la cordura. Ha sido un error grave por mi parte pero lo escribí al ver la hipocresía del pésame barato y de gente que cree que ha estado a la altura y que no lo ha estado", confesó. Según él, Cristo estaba "enfermo" y algunas de las que se hacen llamar amigas se negaron a ayudarle. "No voy a decir a quién me refiero porque las que saben que no son, no se han dado por aludidas, y las que saben que lo son me han mandado mensajes a las dos de la mañana. No tendrían la conciencia tranquila", desveló.