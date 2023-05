Kiko Matamoros: "Estuve con otra señora el mismo día de mi boda con Makoke"

Cuando quedan apenas unas semanas para su boda, que tendrá lugar el próximo 2 de junio, Kiko Matamoros y Marta López Álamo acaban de regresar de una escapada romántica y muy exclusiva a Marruecos. Era el propio colaborador de Sálvame el que desvelaba hace unos días a través de sus redes sociales que había elegido el famoso y lujoso Palacio de La Mamounia de Marrakech para decir adiós a la soltería en compañía de su prometida.

Mientras la enamorada pareja derrochaba amor y felicidad en su último viaje antes de darse el 'sí quiero', Makoke revelaba en Fiesta un mensaje que Kiko le envió durante su ingreso hospitalario en el verano de 2019 cuando le encontraron unos pólipos en la vejiga. "No sé cómo saldré de esta. Ni lo que me espera por delante. Estos días me he acordado bastante de cuando los tiempos fueron buenos y te he podido recordar de la mejor manera. Te ruego que no le cuentes nada a nadie de este mensaje. Aquí cada uno interpreta las cosas a su manera y estoy harto ya de muchas cosas. Un beso", decía el mensaje que envió al colaborador a su exmujer.

Makoke aseguró también que Matamoros se casó enamorado de ella, por lo que no entiende el motivo por el que ahora empaña su matrimonio y deja entrever que su boda fue un ‘paripé’ y afirme que no tendría que haber ocurrido.

La respuesta de Kiko

Unas declaraciones a las que Kiko reaccionó este viernes en Sálvame, desmintiendo que ese mensaje tuviese alguna otra intención: "Me parece tan feo, era un mensaje que aparte de privado no tiene ningún contenido nada más que bueno. Se trataba de una disculpa por las cosas que se hubieron hecho mal y nada más. Por supuesto Marta lo sabía y me parece tan ridículo lo que han hecho o lo que han pretendido hacer, me parece muy bajo".

"Pero me da igual. No es mi guerra ya. Yo estoy feliz porque me voy a casar, me queda muy poquito, estoy muy ilusionado", añadió, acusando a Makoke de "intentar echar basura" antes de su boda. "Los basureros a lo suyo y yo a lo mío, a ser feliz con mi pareja que la adoro, que la amo y que desde luego no la oculto nada y menos estas cosas", sentenció, aconsejando a su exmujer que "se busque la vida de otra manera y utilice a otra marioneta si no tiene contenido. Que se busque la vida de otra forma, si pueden, que a lo mejor es que no pueden".

Además, Kiko aprovechó para hacer una revelación y así dejar claro cuáles eran sus sentimientos en el momento de su boda con Makoke: "No me casé enamorado. El mismo día que me casé, había estado con otra señora con la que tenía una relación".

Planes de futuro con Marta

Y es que Kiko está tan enamorado de Marta y tan ilusionado con su boda que nada puede enturbiar su felicidad. Tanto es así que ha confesado con un "ojalá" y una sonrisa sus planes de aumentar la familia, revelando que es la modelo la que "más prisa" tiene por tener un hijo aunque "de momento" no tienen "nada que anunciar".

Para la pareja, lo primero es su enlace, en el que todavía no sabemos si veremos a Anita Matamoros, con la que el tertuliano lleva tres años sin hablarse. Por ello, aunque la influencer decida no asistir, Kiko cree que "el día no va a ser más bonito o más feo, de verdad. El día va a ser muy especial, va a ser el día más bonito de mi vida y ya está". "No me da igual el resto porque no te puede dar igual todo, pero desde luego no lo va a empañar nada, que no es lo mismo".