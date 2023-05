El pasado mes de mayo de 2022, el juez Marcelino Sexmero, responsable de la denominada operación Deluxe, ha acordado la citación en calidad de imputados de los dueños de la Fábrica de la Tele, Óscar Cornejo y Adrián Madrid. Ellos serían, teóricamente, los máximos resposables de la trama de revelación de secretos y cohecho que envuelve a decenas y decenas de famosos y que ha derivado en la cancelación de la joya de la corona de Telecinco: Sálvame y su edición nocturna, el Deluxe. Entre los dos controlaron el grueso de las acciones de La Fábrica de la Tele, junto a la propia Mediaset.

Fue en Aquí hay tomate, a principios de siglo, cuando Cornejo y Madrid vieron cómo se cruzaban sus caminos. Y ya en su más temprana biografía se aprecia su cercanía familiar y afectiva al grupo socialista, la misma que ahora parece haber precipitado su caída en desgracia. El primero se casó y divorció con el concejal y candidato del PSC a la alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni. El segundo es hijo de Demetrio Madrid, expresidente socialista de Castilla y León y afectado por un escándalo que, posteriormente, se demostró falso. Adrián Madrid se licenció en Periodismo en la Universidad Ponticicia de Salamanca; Óscar Cornejo lo hizo en Derecho en la Universidad de Barcelona Periodismo en la Pompeu Fabra. De la unión de sus mentes nació un pingüe negocio de entretenimiento, telerrealidad y sensacionalismo que ahora podría tocara a su fin.

Llega el fin de una década de incuestionables éxitos televisivos que degeneraron en una serie de polémicas crecientemente ideológicas. Devotos de los postulados del Gobierno o quizá buscando la protección del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante el advenimiento de lo que sería la operación Deluxe, el equipo de la productora apostó por la figura de Rocío Carrasco y sus continuas denuncias por maltrato jamás demostradas en los tribunales. El éxito de audiencia fue incontestable, al menos al principio, pero también la tensión interna a la que sometió a sus profesionales así como la polarización ideológica de un audiencia a la búsqueda de contenidos de entretenimiento.

Pero los de La Fábrica de la Tele siguieron a lo suyo, como también su principal rostro al exterior, Jorge Javier Vázquez, responsable del célebre "Sálvame es un programa para rojos y maricones" así como notables episodios de acoso a otros compañeros de cadena. Con la guerra Unicorn Content- La Fábrica de la Tele resuelta por fin a favor de Ana Rosa Quintana, a Madrid y Cornejo les queda disfrutar de su cuantioso patrimonio a la espera de nuevos proyectos... o la sentencia del juez Sexmero, cada vez más inminente en tanto el comienzo del proceso se acerca cada día.

El trabajo de estos años sin duda ha rentado a la pareja de productores ahora imputados. Su sociedad facturó en 2016, todavía en los mejores años de Sálvame, casi 27 millones de euros según el Registro Mercantil. Teniendo en cuenta que la factoría produce no solo Sálvame y Deluxe sino también Cazamariposas y el tándem de espacios de Risto Mejide, Todo es mentira y Viajando con Chester -que no tardó en ironizar sobre la nueva cúpula de Telecinco en su programa de tarde en Cuatro- su facturación posterior no desmerece a la de esas destacadas fechas. Todos esos espacios aún siguen en emisión.

Y es que La Fábrica de la Tele ha producido otros exitosos y polémicos formatos como La Noria, cancelada después una fuga de anunciantes tras la entrevista de Jordi González a la madre de El Cuco, implicado en la muerte de Marta del Castillo (y condenada el año pasado junto a su hijo por mentir en los testimonios sobre el crimen). Ese, entre una larga lista de casi cuarenta programas.

En el currículum de Madrid y Cornejo está también Cámbiame y sus derivados, Hormigas Blancas, Resistiré y varias decenas más desde el famoso Aquí hay tomate, en el año 2003, cuando ambos iniciaron su andadura, y casi todos ellos en cadenas del grupo Mediaset como Telecinco, Cuatro o Divinity. Varias decenas -hasta 40, decimos- de formatos distintos pero siempre basados en la telerrealidad. En ese mismo año, 2016, el patrimonio neto de la compañía bajó de 9,1 a 7,8 millones de euros. Pero en 2017 facturaron 28,3 millones de euros y consiguieron unos beneficios de 4 millones, lo que supuso para la pareja la nada despreciable cifra de casi 400.000 euros de remuneración de entonces, adicional a sus propios sueldos.

Un tanto lejos de resultados como los de 2009, cuando Mediaset desmbolsó a La Fábrica nda menos que 44 millones de euros por realizar varios programas, pero en todo caso representativos de la pingüe carrera desarrollada por los dos responsables de la factoría, y a los que tanto, tanto les quedaba por vivir, experimentar y ganar. Su modelo de negocio produjo, en fin, unos beneficios superiores a los 50 millones de euros entre 2008 y 2018, según la web de información económica Merca2.

¿Pero qué es de la vida privada de los apodados "niños mimados de Vasile"? Poco se sabe, su cautela es máxima y contrasta con la agresividad con la que sus programas han operado contra sus victimas. Cornejo es padre de un niño de dos años después de su divorcio del convejal Jaume Collvoni, y Madrid de dos niñas nacidas en 2015. Ellos se han preocupado de que poco más aparte de su nutrido currículum salga a la luz, y desde luego nunca en sus programas, esos que se jactaron de convertir en personajes a sus propios presentadores y colaboradores.