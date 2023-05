Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez siempre han presumido de tener una relación estupenda y tras las más que rumoreada cancelación de Sálvame, parece que esto no ha cambiado. La presentadora será la encargada de conducir las tardes de Telecinco después del final del espacio producido por La Fábrica de la tele.

La propia Ana Rosa ha sido la primera en referirse a su relación con su compañero de cadena, con el que compartió plató durante algunos años: "Me parece que Jorge es brillante. Es un tipo estupendo con el que ideológicamente no comparto nada, pero nos queremos. Cuando él ha tenido problemas yo le he llamado, cuando yo he estado enferma él me ha llamado. Es verdad que estamos muy lejos", dijo Ana Rosa Quintana en un podcast de Mediaset. A esto, Vázquez contestaba en sus redes sociales utilizando la mítica frase de Conchita en el polígrafo: "Dice la verdad".

El catalán también ha aprovechado su paro por Cataluña Radio para contar cómo fue su primer encuentro con la presentadora tras hacerse público el final de Sálvame: "Me encontré a Ana Rosa de casualidad y lo que me salió de corazón fue darle dos besos y desearle suerte. Empecé a trabajar con ella hace más de 25 años en Sabor a ti en Antena 3. Sinceramente, por encima de todo, yo le tengo un gran cariño a Ana Rosa Quintana, no lo puedo negar. Le di dos besos y le dije que estas son cosas que pasan en la empresa", dijo, intentando no entrar en polémica con su compañera a la que asegura que tiene mucho cariño y respeto profesional.

Así mismo, destacó que Ana Rosa le aseguró que había aceptado la oferta de presentar las tardes de la cadena por su compromiso con el grupo de comunicación: "Ya que la cadena se había portado tan bien con ella, quería corresponder a esa relación tan buena que tenían". Sobre la cancelación del programa que ha presentado durante 14 años, prefiere no pronunciarse, al menos por el momento. Cabe recordar que el de Badalona tiene contrato con Mediaset al menos hasta 2024: "Puedo tener mi opinión, pero a lo mejor no es la adecuada. Y, sinceramente, no me gusta expresarme. Yo sigo en la empresa y sigue siendo mi casa. En toda esta historia sí que quiero tener la cabeza muy fría. Soy muy feliz en esta empresa".

Jorge Javier ya ha comunicado a sus jefes que tiene intención de seguir vinculado a la cadena de Fuencarral y confía en la llegada de nuevos proyectos: "Vendrán cosas maravillosas. La vida me sorprenderá".