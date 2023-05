Pepón Nieto y María Adánez, adiós a los kilos

Pepón Nieto y María Adánez han sido elegidos por Pronokal como imagen para promocionar su dieta. Los actores se han sometido a este método con un resultado inmejorable, así lo aseguró Pepón en la conversación que mantuvimos: "Soy un gordo perpetuo no he tenido complejo, pero cuando ya se tiene una edad te das cuenta que la salud es muy importante. Yo tenía unas analíticas que eran un auténtico desastre. De repente, me encontré con Pronokal y ha sido la solución".

"Llegué a pesar 112 kilos y ahora estoy en 80. Es una dieta dura que hay que acompañar de ejercicio. El doctor Villamor ha sido fundamental y le estoy muy agradecido. Ha sido todo muy rápido. Sigo con sobrepeso porque mido 1,72 pero estoy muy bien. Me mantengo. Tengo mucha fuerza de voluntad sobre todo por la vida que llevo profesionalmente hablando. El peso no ha sido problema a la hora de interpretar un papel o un personaje, nunca haré los papeles que pueda hacer Eduardo Noriega pero tampoco él va a hacer los míos. Yo tengo un físico muy normal y nunca me han dicho que no me daban un papel por estar demasiado gordo. Creo que con las compañeras es diferente, ellas son más esclavas del físico. Son micromachismos que hay eliminar de la sociedad", comentó Pepón sobre sus problemas con el peso y lo que le han podido influir en su profesión.

Pepón Nieto y Carlos Pérez Gimeno

El actor también habló en lo que en la actualidad está trabajando: "Estoy muy contento con la obra que estamos representando María Adánez y yo en el Teatro Bellas Artes de Madrid. Es un clásico, ¡Ay Carmela! . Dentro de unas semanas ya terminamos y me presentaré en el verano en el Festival de Mérida con un Shakespeare. También estoy pendiente del estreno de la segunda parte de 30 monedas y también otra cuyo título es Los enviados. Afortunadamente no paro".

Por su parte, María Adánez está muy contenta según comentó por haber perdido los kilos que le sobraban después de su embarazo: "Ha sido un poco duro pero merece la pena. Me gusta desayunar para mi es fundamental. Hay que cuidar el alcohol y la pandemia fue muy tremenda para todos. Diferente es de vez en cuando tomarse una cerveza pero sin pasarse. Mi hijo está muy bien, lo he llevado una sola vez al teatro pero prefiero no hablar de eso porque todavía es muy pequeño y nunca me ha gustado hablar de mi vida privada. Pepón y yo estamos muy contentos con ¡Ay Carmela! nos ha ido muy bien durante la gira al igual que en Madrid porque las críticas no han podido ser mejores. Esta obra es un clásico, una delicia. La película es muy diferente porque en el teatro tiene otra dimensión. Hay que verlo".

María Adánez y Carlos Pérez Gimeno

Volviendo al tema del peso y de los kilos, comentó que nunca ha tenido problemas de obesidad, fue el embarazo lo que la hizo engordar: "Ahora lo que hago es disfrutar de mi etapa como madre y no sé si volveré a repetir. De momento, lo que tengo es bastante trabajo y así pasaré el verano".

La actriz a lo largo de la conversación que mantuvimos comentó el buen recuerdo que tiene del papel que representó de 'la pija' en Aquí no hay quién viva: "Ya han pasado 18 años y la gente lo sigue viendo".