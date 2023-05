Evitando mencionar el nombre de sus hijos, este lunes regresó Jesulín de Ubrique a Telecinco para presumir no solo de su papel como padre, sino para hablar sobre el motivo que le ha llevado a regresar a la cadena que tanto daño le ha hecho durante estos años. El gaditano se sentó junto a Bertín Osborne en el estreno de la nueva temporada de Mi casa es la tuya para hablar sobre su vida actual y hacer una comparativa sobre sus años dorados en los ruedos.

Al preguntarle sobre cómo lleva su reciente paternidad, su cuarto hijo y tercero con María José, el torero cree que lo está disfrutando más que nunca al haberle "pillado en un momento de su vida más relajado": "Está feo que yo lo diga, pero soy un fuera de serie, ¡un máquina!". Para Jesús este nuevo hijo ha sido "un regalo del cielo": "Por mi profesión, con los primeros no tenía tanto tiempo para la familia".

Bertín Osborne y Jesulín de Ubrique

Jesús ensalzó la privacidad que ha conseguido dar a su cuarto hijo, con un bautizo por todo lo alto del que no se llegó a filtrar ninguna imagen del pequeño. Sobre este tema, se mostró muy crítico con Telecinco por la voz que se ha dado a personas que solo han intentado hacerle daño: "Tengo cuentas pendientes con esta casa", dijo, haciendo referencia especialmente lo que se hizo cuando Julia Janeiro cumplió la mayoría de edad.

"Tengo muy claro que voy a respetar la privacidad total y absoluta de mis hijos. De los cuatro. No voy a cruzar una sola línea que pueda perjudicarlos, de ninguno", recalcó el diestro, incluyendo por supuesto a la hija que tiene en común con Belén Esteban a la que siempre ha respetado a pesar de que su relación no sea tan fluida. "Quién no repete, ya sabe lo que hay (…) Cuando tú pones unas líneas y eres el primero que no las pasas, las tiene que respetar todo el mundo", dijo, en clara referencia a la madre de Andrea.

Ni rastro de Campanario

La que parece que no ha perdonado a Mediaset España es María José Campanario, que no apareció durante el programa de Bertín Osborne. A pesar del carácter amable y blanco de la entrevista, la odontóloga no puede olvidar el daño que durante años se ha hecho a su familia y mucho menos a los ataques que recibió Julia cuando acababa de cumplir 18 años.

Jesulín justificó su ausencia desvelando que en estos momento se encuentra de baja médica: "El tema de la fibromialgia es un tema muy delicado pero mi mujer es una mujer fuerte. Muchas veces ha sabido convivir con el dolor. Es muy jodido pero lo que sí te digo es que es una mujer que en los momentos difíciles tiene buena cara y siempre intenta sacar lo mejor de sí (…)Es un dolor de articulaciones pero si lo sabes gestionar, lo sabe llevar. Ella lo intenta gestionar lo mejor que puede. Hay épocas como los cambios de tiempo o los cambios de estación, le afecta más (…) Ahora mismo está de baja pero ella ha estado trabajando hasta que se quedó embarazada. Estaba en Zaragoza hasta en tres clínicas diferentes".

El torero solo tuvo bonitas palabras para su mujer, a la que define como un persona "sencilla, normal y muy currante": "A mi mujer hay que conocerla. Mi mujer es una mujer muy sencilla, muy normal, muy currante, muy amiga de sus amigas, es muy divertida, muy chistosa. Si algún día tienes la oportunidad de poder entrevistarla te vas a partir de risa. Es muy divertida".