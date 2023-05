La crónica rosa de Es la mañana de Federico contó con Isabel González, Beatriz Miranda y Beatriz Cortázar para comentar todos los temas de la actualidad social. Incluyendo la noticia del momento: la ruptura entre Tamara Falcó y la firma de moda Sophie et Voilà tras un explícito comunicado de las encargadas de elaborar su vestido de novia.

Un episodio que tras los engaños de Íñigo Onieva, el romance de Tamara con otro amigo y la reconciliación, va camino de rematar una "boda gafada" -tal y como se la denominó en esRadio- desde el principio.

Mientras, Tamara toma la decisión de quién se encargará del vestido de boda. Pero la excusas ofrecidas a lo largo del día de ayer, con la hija de Isabel Preysler asegurando que se enteró por la prensa, no convencieron a Federico Jiménez Losantos, director de Es la mañana. "Ella alcanzó casi el nivel de mendacidad de Pedro Sánchez. Siempre fue graciosa pero ayer fue mala porque mintió.

Para Jiménez Losantos, el comunicado que mandaron consiste en que Sophie et Voilà "han trabajado su estilo propio y te dicen que renuncian al chollo publicitario de su vida por no copiar a otros. Y sale Tamara y dice que se ha enterado por la prensa". En suma, Tamara había "conseguido hacerse una imagen de chica tontita pero buena. Esto no, esto es de alguien que quiere obligar a gente que se ha ganado duramente su prestigio en un mundo muy difícil y que renuncian a su gran chollo publicitario porque se niegan a copiar".

Para la periodista Beatriz Miranda, Tamara Falcó eligió esta firma prometedora y solvente pero quizá menos mediática que otras como Pedro del Hierro, con los que colabora, pensando que iban a plegarse a sus exigencias. "¿Qué pasa? Que esta mujer está acostumbrada a que le hagan la pelota allá donde vaya. Y aquí me quito el sombrero porque es la primera vez que le han parado los pies a Tamara y a su banda de palmeros".