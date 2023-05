Claudia González, nueva Miss International Spain en 2023

Claudia González, representante de Las Palmas, es la nueva Miss Internacional Spain y competirá el próximo mes de octubre en Japón en el certamen internacional. Una gala que se celebró hace unos días en la localidad tinerfeña de Los Realejos.

Claudia tiene 26 años y sus medidas son 83, 60, 92 y mide 1,78. "Estoy muy contenta y muy agradecida por haber logrado la corona internacional. A pesar de la gran competencia que había, yo tenía mis esperanzas de conseguirlo porque confié en mí, y al final lo he logrado. Al dedicarme desde hace años a hacer pasarela, tenía miedo de parecer más modelo que miss, pero al final lo he conseguido, y cuando escuché mi nombre sentí un gran alivio, porque estaba muy nerviosa", explicó.

"Todas mis compañeras me han felicitado y me han dicho que ellas también se esperaban que la elegida iba a ser yo, y se lo agradezco mucho a cada una de ellas. La semana de concentración ha sido dura, pero muy buena, y la relación con mis compañeras no ha podido ser mejor. Nos hemos ayudado mucho entre nosotras". Así lo confesó.

Carlos Pérez Gimeno y Miss International Spain | Archivo

La canaria tiene como referencia a otras misses que se lanzaron con la corona en años anteriores como Carla Barber o Helen Lindes. Ahora mi meta más inmediata es el certamen internacional, y después aprovechar todo lo que venga, no descarto dar el salto a la península y a donde sea", declaró.

Claudia tiene novio, y está muy contenta porque siempre le ha apoyado en todo. "Llevamos unos años de relación y estoy muy feliz, me cuida mucho y lo primero que me dijo después de conseguir la corona es que estaba muy orgulloso de mi y que lo he hecho muy bien. Y mi familia siempre está conmigo, y eso para mí es fundamental. Soy muy afortunada".