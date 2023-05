Colate vuelve a cuestionar a Paulina Rubio: "Creía que estaba en Miami con nuestro hijo"

Después de varios años sin viajar a España, Paulina Rubio se encuentra de visita en nuestro país y ya ha visitado varios programas de televisión. Tras actuar en la gala drag de Maspalomas, la cantante mexicana ponía rumbo a Madrid, donde lleva varios días promocionando su último single, 'No es mi culpa'.

Coincidencias de la vida, Colate Vallejo-Nágera ha escogido las mismas fechas que su exmujer para regresar a casa y, a pesar de que asegura que no quiere reavivar la interminable batalla judicial que mantiene con la 'chica dorada' por la custodia de su hijo Andrea Nicolás, no ha dudado en lanzarle un demoledor dardo cuestionando su faceta de madre.

Colta reconoce que él ha sido el primer sorprendido al enterarse por los medios de comunicación de que Paulina está en España, un viaje del que no le ha informado y que parece que no le ha sentado demasiado bien porque se suponía que la cantante tenía que estar con su pequeño, de 11 años.

Por ello, y aunque prefiere no pronunciarse sobre el polémico comportamiento de la mexicana en su visita al programa Y ahora Sonsoles -llegó muy tarde, no se quitó las gafas de sol, confundió a Rocío Carrasco con Rocío Jurado...- no ha dudado en echar en cara a su ex que haya viajado a nuestro país sin comunicárselo.

Todo esto nos ha regalado Paulina Rubio estos días pic.twitter.com/0U7c01o6ZO — Alexsinos (@alexsinos) May 18, 2023

"Lo que me sorprende es que esté aquí porque pensaba que estaba en Miami con nuestro hijo. No he visto su entrevista, me han mandado muchos mensajes pero no le presto mucha atención a eso. No sabía que estaba aquí y me he enterado por eso, porque me está escribiendo mucha gente con su actitud en el programa", aseguró.

Ante la posibilidad de encontrarse cara a cara con ella en Madrid, Colate volvió a insistir en que "se supone que está con nuestro hijo, espero que esté en Miami aunque no tengo ni idea", y explicó que aunque no sabe nada de ella, si ha decidido viajar a España justo ahora es "porque mi hijo se ha tenido que ir con ella y por eso me he venido unos días a ver a mi familia y a trabajar un poco". "Estoy sorprendido porque dejé al niño el otro día en su casa y bueno...", añadió, dejando entrever que no le ha sentado bien que Paulina haya dejado a Nico en Estados Unidos sin consultárselo.