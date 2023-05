Sophie et Voilà y sus dos diseñadoras, Sofía Arribas y Saioa Goitia, se han visto envueltas en una polémica después de que mandaran un comunicado anunciando que dejaban de trabajar en el vestido de novia de Tamara Falcó: "Lamentablemente, el acuerdo entre Sophie et Voilà y la señora Falcó para la confección de su vestido de novia ha tenido que ser resuelto como consecuencia del incumplimiento contractual por parte de la señora Falcó", anunciaron.

Después de que se hiciese público el comunicado, no han dejado de aparecer informaciones filtradas por el propio entorno de la hija de Isabel Preysler para tratar de dejar mal a la firma. Para poner fin a estos rumores, Saioa Goiti, una de las diseñadoras de las firmas, reapareció este miércoles para insistir en que todo lo que tenían que explicar sobre este tema, está en el comunicado: "Es que no voy a hablar de nada... Simplemente remitiros al comunicado y que, nada, que les deseamos lo mejor, esto no es nada personal. A Iñigo y Tamara, a ambos dos, y que muchas gracias por el trato que nos estáis dando y ya está", dijo ante el micrófono de Europa Press.

Sofía Arribas y Saioa Goitia

Aunque están siendo horas muy complicadas para ellas, pues se ha puesto en riesgo la imagen pública de su marca, Saioa asegura que está tranquila, sin entrar a valorar las presuntas acciones legales que la marquesa de Griñón emprenderá contra ellas.

Las diseñadoras ya explicaron en su comunicado lo que ha ocurrido para que la relación laboral entre ellas haya terminado: "Sentimos un profundo respeto por la creación artística de otros compañeros y nuestra ética empresarial nos impide traspasar ciertos límites que pondrían en peligro la autoría original del diseño. Por eso, y por el respeto que nos merece la originalidad de los trabajos de otras marcas de alta costura, no podemos cumplir con determinadas exigencias de la señora Falcó, que desde el inicio de la relación hemos desaconsejado y negado a realizar por acercarse demasiado a diseños ajenos a nuestra firma".

Los cambios que trataba de imponer Tamara Falcó no solo no convencían a las diseñadoras, sino que no casaban con el estilo de su firma: "Desde el principio hemos puesto todo nuestro empeño para que se sienta la novia más guapa del año, cuidando cada detalle y escuchando sus ideas. Entendemos la importancia de capturar la esencia sobre los conceptos e inspiraciones de nuestras novias y, como es normal, en la mayoría de casos partimos de una inspiración en otros diseños que combinamos con el estilo de Sophie et Voilà y el savoir faire de las profesionales de primer nivel de esta compañía".

Las nuevas informaciones apuntan a que finalmente será su amiga, Carolina Herrera, la que se hará cargo del vestido de Tamara. Ya durante la emisión de la docuserie La Marquesa, se pudo ver a su protagonista visitar el atelier de la diseñadora para probarse algunos vestidos de novia.