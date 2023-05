La vida de Bertín Osborne en Alcalá de Guadaíra: la venta de su finca y su apoyo a la candidata del PSOE

Bertín Osborne se encuentra en pleno proceso de una importante operación. Se trata de una relativa a su Hacienda San José, una almazara de más de 2.100 metros cuadrados con hectáreas de prados, olivares y hasta seis edificios principales.

Ubicada en Alcala de Guadaíra, es donde se graban los episodios de Mi casa es la tuya, el programa de entrevistas que conduce en Mediaset, y actualmente también su lugar de residencia.

No es la primera vez que Bertín trata de vender la propiedad: ya en 2008 lo intentó por ocho millones de euros pero no cerró ninguna operación. La labor de Bertín en esta localidad no se remite a su finca, sino que presenta en el Auditorio Municipal de la localidad su programa de Canal Sur, El Show de Bertín.

Tal y como publica El Mundo, la intención del cantante es convertir el terreno en un complejo hotelero para una prestigiosa cadena dedicada al turismo. El proceso se inició hace meses y las licencias están en conversaciones.

Así lo recoge el BOE de Sevilla del pasado 19 de mayo, mostrando la autorización precia para la "actuación extraordinaria de un complejo turístico". El proceso está un en la fase inicial, pero los técnicos no han visto impedimento alguno para ello. Lo siguiente es pedir informes a otras administraciones como la Confederación Hidrográfica el Guadalquivir o la Delegación de Medio Ambiente de la Junta, explica El Mundo.

Se da la circunstancia de que en Alcalá de Guadaíra gobierna el PSOE. Quizá por eso el cantante acudió el pasado 5 de mayo a un acto de presentación de la socialista Ana Isabel Jiménez, candidata a renovar la alcaldía de la localidad, un feudo tradicional del PSOE desde el año 1979.

Una presencia sorprendente para muchos, en tanto en cantante y presentador habitualmente se ha distanciado de la política y, en particular, se ha mostrado especialmente crítico con el partido socialista. Bertín se confesó votante de Juanma Moreno, candidato del PP, para la Junta de Andalucía.

Bertín Osborne manifestó en el pasado ser "liberal al cien por cien" y ser de "personas y no de partidos". Ha votado a varios partidos y en su círculo de amigos figuran -tal yc omo recuerda El Mundo, el portavoz de Podemos Pablo Echenique.