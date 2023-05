Ana Soria confiesa que ha estado en tratamiento psicológico: "Nos han maltratado"

La primera entrevista de Ana Soria y Enrique Ponce este martes en El Hormiguero sirvió para conocer un poco más a la almeriense, la verdadera desconocida de la pareja. Mucho se ha hablado sobre la responsabilidad de la joven en las últimas decisiones del torero: el divorcio de Paloma Cuevas, su retirada de los ruedos y, durante una temporada, su sobrexposición en las redes sociales. No obstante, Ana Soria se sentó junto a Pablo Motos dispuesta no solo a mostrar su lado más romántico junto a su pareja, sino también a narrar cómo ha vivido la presión mediática que sufrió durante los primeros meses tras hacerse pública su relación y las mentiras que se han contado sobre ella.

"Nunca estás preparado para algo tan fuerte. No tanto o tan intenso", dijo sobre cómo recuerda aquellos primeros días después de salir a la luz su nombre en la prensa. A pesar de todo, jamás pensó que la repercusión fuese "hasta ese punto": "Una parte de la prensa nos maltrató. Nos hemos sentido maltratados y se nos ha faltado al respeto como personas humanas que somos. Hemos sido personajes y no personas. Uno no está preparado. Me apoyé mucho en él porque a Enrique le da igual todo".

Por primera vez, Ana reconoció que tuvo que acudir a terapia para aprender a controlar y aceptar todo lo que estaba viviendo. Una parte fundamental de su recuperación fue gracias al tratamiento con el psicólogo, pero también gracias al apoyo de su pareja y su familia: "He tenido que ir a terapia. El apoyo de la familia y de mi pareja ha sido fundamental. El hecho de verlo a él despreocupado, me ayudaba (…) Yo no tenía las herramientas para que esa situación dejara de afectarme como me estaba afectando".

Enrique Ponce y Ana Soria

Aprovechó también para desmentir que fuese expulsada entre abucheos de la plaza de toros de Granada, algo que Ana considera que fue "el colmo de la mala leche": "Aquello fue completamente falso. Se publicó que me habían echado abucheada y lo que pasó esa tarde es que yo solo aguanté el primer toro y viéndolo a él pasaba mucho miedo. Necesitaba abandonar la plaza y tomar un respiro fuera. En televisión salió una imagen mía yéndome de la plaza junto a unas imágenes del público pitando y pidiendo al presidente. Dando entender que esos pitidos eran para mi. Fue todo lo contrario, la gente fue cariñosísima. Decían que una plaza de toros se había puesto de acuerdo para echarme. No quería desmentir aquello para no dar un momento de gloria al programa que lo contó. Ellos saben que es mentira y hablando les das lo que quieren".

Ponce por su parte cree que se han llegado a inventar cosas "solo para hacer daño": "Ha habido momentos duros y difíciles, veías esa injusticia y eso duele. Nosotros nos hemos mantenido en silencio porque no puedes estar desmintiendo todo el tiempo ni meternos en ese mundo. No queremos generalizar, hay que gente que ha hablado muy bien de nosotros. Pero sobre todo la gente en la calle, que nos han dado todo su cariño y desde aquí lo quiero agradecer".