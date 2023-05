Enrique Ponce y Ana Soria cuentan su 'flechazo' obviando a Paloma Cuevas: "Nuestras miradas se cruzaron"

Máxima expectación durante la noche de este martes en El Hormiguero ante la primera entrevista de Ana Soria y Enrique Ponce. Aunque tanto el torero como la joven almeriense son ya sobradamente conocidos, su presencia en un programa de máxima audiencia era una absoluta novedad. Nerviosos pero con ganas de contar cómo han vivido estos meses tan convulsos, la pareja se sentó junto a Pablo Motos dispuestos no solo a narrar su historia de amor sino también a ajustar cuentas con la prensa del corazón. Todo ello sin mencionar a Paloma Cuevas, como ya avanzó Es la mañana de Federico.

Fue el propio invitado el que, por petición de Motos, presentó a su novia que se estrenaba ante las cámaras de televisión: "Es la mujer de la que estoy enamorado locamente pero por muchísimas cualidades humanas que ella tiene. Podría enumerarlas todas, pero la que sobresale que es el corazón tan grande que tiene, lo buenísima persona que es de verdad. Siempre está más preocupada por los demás que por ella misma. Tiene una gran fortaleza". El diestro confesó que a pesar del daño que ha podido hacer a su novia la presión mediática, "ha sabido soportar muy bien las injurias y calumnias de mucha gente que sin conocerla la ha juzgado por el mero hecho de haberse enamorado de mí".

La almeriense por su parte, aunque estaba "como un flan", llegó al plató de Antena 3 dispuesta a que el gran público la conozca "realmente": "Nadie me conoce o no al menos la gente que ha opinado públicamente sobre mí". Cree que parte de la prensa rosa de nuestro país les ha "dado mucha caña" a pesar de que ellos "no han querido entrar en nada": "No lo eliges, en el momento en el que enamoro, paso a ser alguien conocido. Somos personas con corazón y sentimiento. Soy una chica normal con sentimientos y quiero que se me conozca con lo que salga de mi boca".

Su historia de amor y su primera cita

A pesar de todo lo que se ha contado durante los últimos años sobre cómo fueron los primeros encuentros de la pareja, ellos contaron de primera mano cómo fue su primer encuentro. "Yo fui a torear a Almería y estando en el callejón la vi en el tendido. Me fijé solo en ella, como para no mirarla. Pregunté a un amigo si la conocía y me dijo que era hija de un amigo suyo y la busqué en Instagram...¡Y la encontré!", dijo sobre el flechazo. "Me miraba a mí, me di cuenta. Estaba sorprendida, muy confundida. Hubo un momento que cruzamos miradas. Yo la evitaba al principio hasta que cruzamos miradas y en ese momento sentí algo especial. Creo que fue su brillo en los ojos", añadió ella.

La primera cita fue casi adolescente: "Enrique estaba muy nervioso. Me repitió varias veces que su hermana era abogada. Yo iba hecha un flan, fue una cena en un reservado. Ya por teléfono me pareció cercano. El corazón a mil, lo típico de la primera cita". Fue entonces cuando el diestro se dio cuenta de que Ana era una chica "muy inteligente y con una madurez impropia" para su edad: "Poquito a poco nos fuimos enamorando y quedando otros días (…) En todos los paseíllos antes de las corridas, desde que la conocí, empecé a hacer una A con el pie en la arena. Y así hasta que dejé de torear". Cabe recordar que aquel gesto fue muy criticado por algunos aficionados taurinos.

Enrique Ponce en El Hormiguero

La edad "es un número"

La pareja también contestó a los que critican su relación por la diferencia de edad (él tiene 51 años y ella 24). Un tema que a Ana le "cansa un poquito": "El amor no se piensa. El amor es algo que se siente. Y para nosotros no es un impedimento y nadie tiene que opinar sobre eso. Si la gente de verdad supiera como somos. Él es el que tira de mí, yo soy mucho más tranquila. Y ahí se demuestra que la edad no importa". Para el torero "la edad es un número que contamos desde que uno nace": "La edad está en la cabeza, en lo que cada uno quiera, en el ánimo".

Lejos de que las críticas hayan dañado su relación les han "hecho más fuertes": "Yo solo quería abrazarle cuando me daban bajones. El amor lo puede todo y nos ha hecho todavía más fuertes. Mis padres se lo tomaron muy bien pero estuvieron 24 horas un poco...necesitaban conocerle a él. Cuando lo conocieron lo quisieron y ahora le adoran", dijo ella. Un encuentro con los suegros que Enrique recuerda con cariño: "Conmigo disimularon. Pero no cabe duda que fue un poco chocante para ellos. Han sido ejemplares y me han ayudado a mi mucho también. Estoy muy agradecido a ellos".

Su retirada del toreo

Sobre su retirada de los ruedos, Ponce quitó toda la responsabilidad a su pareja y negó que ella tuviese algo que ver en su decisión como se ha llegado a publicar: "Ana siempre ha entendido lo que yo hacía y mi profesión. Pero la temporada anterior fue un temporada muy complicada por el Covid. En cuanto hubo los permisos para poder dar corridas con aforo limitado dije que había que hacer algo. Y si iba menos gente, pues no pasaba nada pero había que apoyar el toreo. Di la cara esa temporada y no sabía ni lo que ibas a ganar y para mi lo era mucho menos. Quería que en ese tiempo de Covid pudiera ver los toros y no me importaba el dinero. Era un tributo que yo le debía a mi profesión. En el 2021 empecé a pensar en dejarlo, y tenía la necesidad de parar. Hasta que un día se lo conté a Ana y ella me apoyó, como siempre".