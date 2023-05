La crónica rosa de Es la mañana de Federico ha contado con Isabel González, Paloma Barrientos y Daniel Carande para conversar sobre todos los temas de la actualidad rosa del momento. Centrada, entre otros temas, en la inminente entrevista en El Hormiguero a Enrique Ponce y Ana Soria que, tal y como desveló en exclusiva esRadio-Libertad Digital, será su presentación "oficial" como pareja en televisión.

Todo sucede tras más de dos años en los que la pareja, hastiada de la excesiva atención de los medios y con el divorcio de Enrique Ponce y Paloma Cuevas todavía en el horizonte, decidió reconducir su relación con la prensa y el público y dejó de promocionar sus imágenes de felicidad de pareja. Se sucedió una larga etapa de discreción absoluta solo rota esporádicamente por el Instagram de la joven estudiante.

"Si nos puso a parir el día del cartel…", dijo el periodista Daniel Carande en esRadio, aventurándose a señalar que el torero planea "poner verde" a la prensa. En la misma línea estuvo Paloma Barrientos, que consideró que si a Ponce le han llamado periodistas es "porque ha metido la pata en muchos momentos". "No se han portado bien con los medios de comunicación", zanjó la periodista.

Pero pese a romper esta larga etapa de relativo ostracismo, Enrique Ponce ha impuesto una única línea roja -no se sabe si a su vez impuesta por ella misma- dentro del programa de su amigo Pablo Motos: no puede mencionarse el nombre de Paloma Cuevas. La empresaria ahora está embarcada en una relación con el cantante Luis Miguel (precisamente antaño amigo de la pareja) y parece por fin totalmente distanciada de su ex.

La audiencia de Antena 3 oirá hablar a Ana Soria casi por primera vez, al menos en una entrevista extensa y televisiva. Su intención, tal y como se dijo en la crónica rosa, es iniciar por fin su ansiada carrera de influencer que tuvo que abortar una vez cambió la situación de la pareja hace meses.

Está por ver, tal y como se dijo en Es la mañana de Federico, si se tratará la etapa de relación paralela que vivió el torero con la joven estudiante mientras estaba casado todavía con la empresaria Paloma Cuevas, algo que según Barrientos sería lo más "interesante" de toda la entrevista. "El siguiente paso será Bertín Osborne", pronosticó la periodista en esRadio sobre esta nueva etapa mediática de la pareja.