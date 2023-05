Raquel Bollo irrumpe a gritos en los pasillos de Mediaset: ¡Me da igual Telecinco y su p... madre!"

Raquel Bollo protagonizó de forma inesperada la tarde del martes en Sálvame varios años después de abandonar su puesto de colaboradora. El programa invitó a Rocío Cortés, hija de Chiquetete, que no dudó encargar contra la exmujer de su padre y sus hermanos, Alma y Manuel Bollo, que se encuentran participando en Supervivientes.

La hija de Chiquetete, condenado en firme por malos tratos a Raquel Bollo, se mostraba "harta" de que se hable en televisión de su padre y cargó duramente contra ella y sus hijos: "Ahora ellos también son televisivos, que Raquel dijo que no lo iban a ser". La situación se puso más tensa cuando la joven insinuó que su hermana Alma no es en realidad hija del cantante, aunque después trató de salvar la situación: "Yo sé que es mi hermana, pero si alguien tiene dudas que se las haga, yo no tengo dudas".

Al borde de las siete de la tarde, poco antes de que Sálvame finalizara su emisión en abierto y se pasara a Mitele Plus, se escucharon los gritos de Bollo fuera del plató. Las cámaras siguieron a los colaboradores y enfocaron a Raquel, que estaba fuera de sí y enfrentándose a Terelu Campos, a la que acusaba de no defenderla: "El otro día me viste y ni me saludaste", dijo llorando. "A ver si ves el programa y me pides perdón", le contestó Terelu.

Mientras Belén Esteban trataba de poner calma, Bollo ya estaba desatada. "¡Sois unos sinvergüenzas todos! Quince años dando aquí el callo... ¡Rocío Carrasco es maltratada y a mí con tres sentencias me seguís trayendo a esta gente! ¡Sinvergüenzas! No me vais a dejar cerrar el capítulo en la vida. ¿Esto es lo que queréis? ¿Espectáculo?", gritaba. "¡Que no piense la gente que yo tengo la imagen que dais, lo que pasa es que me estoy defendiendo en los juzgados! ¡Porque me maltrataron mucho y me habéis seguido maltratando psicológicamente mucho! Me da igual Telecinco y su puta madre!", chilló.

RAQUEL BOLLO VS TELECINCO, ESTE VIDEO ES FLIPANTE #YoVeoSalvame pic.twitter.com/Bj0HFqCah3 — Luisito De Adara 💜✈️. (@suexcunmolinero) May 23, 2023

La excolaboradora volvió a mencionar a Rocío Carrasco, a la que se defendió a capa y espada en Telecinco y por quien se llegó a echar a colaboradores que no creían su relato. "Habéis echado a colaboradores del plató por hablar de Rocío Carrasco y a mí me los traéis!", dijo. Las cámaras enfocaron al plató, donde solo se encontraba el público y el programa finalizó con este espectáculo.