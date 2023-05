La crónica rosa de Es la mañana de Federico abordó la entrevista de Enrique Ponce y Ana Soria en El Hormiguero y, sobre todo, el lapsus protagonizado por el torero y que delataría que ya llevaba tres años de relación con la joven estudiante antes de que se diera a conocer el romance.

Todo ello pese a los esfuerzos de blanqueamiento del torero, que llevaría por tanto más de cinco años junto a la joven Ana Soria, de 24 años. El cronograma manejado por esRadio se complementa con una entrevista publicada en Hola en el año 2017 en el que Ponce todavía presumía de matrimonio con Paloma Cuevas.

"La vi sentada en el tendido. Yo la vi y dije: guau. Y le pregunté a un amigo si la conocía, y dijo que claro. Me dijo su nombre y hoy en día es muy fácil encontrar a la gente", dijo Enrique Ponce rememorando su versión de cómo conoció a Ana Soria en la plaza de toros de Almería. Una corrida del año 2017 en la que -dijo- cortó cuatro orejas.

Dejando aparte que las fechas no cuadran, se trata de un relato sospechosamente parecido al que contaba en la citada entrevista de ese 2017 y todavía en relación a Paloma Cuevas. "Recuerdo cuando la vi cómo fue un flash. La vi y me encantó. Estaba estudiando en EEUU pero vino a pasar unos días a su casa y yo toreaba en La Carolina. Tenía 19 o 20 años, la vi y pregunté quién era y no sabía que era hija de Victoriano Valencia. Me dijeron que era hija del maestro y mi apoderado me la presentó", publicó Hola.

Es por ello que Federico Jiménez Losantos, director de Es la mañana, tildó la versión de cómo conoció a Ana de simplemente "mentira". Y apunta: "Lo que hace es tratar de repetir con la ilegítima el relato de la legítima. La vi, me enamoré, de quién es hija. Lo mismo, el deslumbramiento. El mismo relato. El problema es que durante tres años a aquella de la que se enamoró estuvo poniéndola los cuernos con otra que se le apareció también en un tendido".

El Instagram de Ana Soria | Instagram

Conscientes de la polémica, habría sido la propia Ana Soria la que, en un mensaje con cierto cariz irónico, trataba de resituar el inicio de la relación. "A los pesadiiitos, Enrique recuerda que triunfó y salió a hombros, pero joder, no se acuerda del número exacto de orejas. Así que decidme vosotros cuántas cortó en la feria de Almería de 2019 y acabamos antes con el tema", escribió la joven Ana Soria.

Jiménez Losantos considera con ironía que se trata de toda una cortina de humo para que la entrevista en El Hormiguero no se les vuelva en contra, y que cuando Ponce todavía presumía de Paloma Cuevas en Hola ya estaba con Ana Soria. "Tu hombre, tu ídolo, tu machote, tu Spiderman, dijo cuatro orejas. Y dijo 2017. Y si un torero no sabe cuando corta cuatro orejas… o sea que estabais dos años antes del 2019", dijo, desmintiendo a la joven.