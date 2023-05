Cristina Pedroche se prepara para dar a luz con hipnoparto: "No tendré contracciones sino olas uterinas"

Fue durante las pasadas Campanadas de Nochevieja cuando Cristina Pedroche anunció a toda España que está esperando su primera hija junto al chef David Muñoz. La colaboradora de televisión prepara la llegada del bebé con mucha emoción y en su perfil de Instagram comparte cómo está llevando el proceso de embarazo, los preparativos para la llegada de la niña e incluso cómo será su parto.

Pedroche ha sorprendido a todos anunciando que está realizando un curso de hipnoparto, una técnica desconocida en nuestro país que ya han probado celebridades como Kate Middleton o Angelina Jolie. ¿En qué consiste? Tal y como explican desde el centro de atención al embarazo Parto Positivo, te preparan para "transformar tus creencias limitantes en empoderantes y afrontar el embarazo y parto desde la calma y el amor y no desde el miedo o la pasividad".

En el curso que está realizando Pedroche, se "aprende sobre la fisiología y psicología del parto, sobre tus derechos, cómo tomar decisiones y cómo hacer que cualquier tipo de parto sea positivo". "Te acompañamos a reemplazar miedos por calma, seguridad y confianza con hipnosis, reprogramación y más herramientas. Prepárate con una caja de herramientas imaginaria con una batería de recursos para que puedas navegar tu parto con calma en cualquier escenario", explican.

En definitiva, una serie de consejos que preparan mentalmente para el parto y para convencer de que todo va a salir bien, sin dolor y ‘disfrutando’ de la experiencia de dar a luz sin medicamentos como el bloqueo epidural para evitar el dolor. Los riesgos que puede suponer un parto en casa, sin embargo, no los explican. Después de apuntar que esta técnica plantea que las embarazadas se hablen "en positivo todo el rato", Pedroche afirmó durante su explicación en Zapeando que "yo no voy a tener contracciones, van a ser olas uterinas".

"Nadie te hipnotiza, simplemente es controlar tu respiración y hacer mucha meditación", aclaró Pedroche. "Viene la ola, la cojo y la surfeo. Ahí, la naturaleza me deja unos minutos para estar tranquila y relajarme", afirmó, dando pie a las bromas de Dani Mateo. "Y lo que te van a poner no es la epidural, es un rompeolas", dijo el presentador, a lo que ella respondió: "A lo mejor no me la tengo que poner".