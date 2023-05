"La retransmisión de una infidelidad": así vivió Paloma Cuevas la entrevista de Enrique Ponce y Ana Soria

La visita de Ana Soria y Enrique Ponce a El Hormiguero el pasado martes no ha tenido el efecto en el público y la prensa que ellos esperaban. Lo que pretendía ser un lavado de imagen ha traído de vuelta a la actualidad a la mediática pareja que durante las últimas horas no ha dejado de recibir críticas por sus contradicciones y sus desplantes a Paloma Cuevas. Especialmente criticado está siendo el diestro, quién sin pretenderlo, destapó que lo suyo con la joven almeriense podría remontarse al año 2017 y no a 2019 como nos han hecho creer durante este tiempo.

Como ya avanzó Es la mañana de Federico, el diestro pidió al programa de Antena 3 que no se hiciese alusión a Paloma Cuevas, su exmujer y madre de sus hijas, durante la charla con Pablo Motos. Aunque la empresaria ha sido parte de su vida durante más de 20 años, el torero prefirió obviar que, cuando conoció a Ana Soria, todavía seguía casado con su mujer y se paseaba junto a ella por eventos y photocalls proclamando su amor. Tampoco hubo alusión al complicado divorcio que vivió Paloma, quién a pesar de todo, llegó a un acuerdo con Ponce por el bien de las dos niñas que tienen común.

Durante estos meses Paloma ha evitado pronunciarse sobre todo este asunto y como era de esperar, tampoco hablará sobre el paso de su expareja por El Hormiguero. No obstante, sí ha hablado su entorno, quién asegura que la entrevista no le ha sentado "nada bien". Según publica Vanitatis, la familia de Paloma está muy dolida por la inesperada intervención pública del diestro con su novia. Aunque ni la empresaria ni sus hijas vieron la entrevista "su gente más cercana sí lo hizo". Señalan también el enfado de Victoriano Cuevas, padre de Paloma e impulsor de la carrera del torero, a quien no se hizo referencia durante la entrevista. "Sienten que no se han protegido a las dos hijas menores que tienen en común al dar detalles de su nueva vida sentimental", asegura el citado medio.

Amigas de la empresaria aseguran que es "doloroso" para Paloma y para sus hijas ver cómo Ponce está contando "sus intimidades" en una televisión en horario de máxima audiencia. "Sería como ver una retransmisión de cómo te han sido infiel punto por punto". No obstante, está contenta de que su exmarido no nombrase en ningún momento a sus dos hijas y las dejase al margen del "show televisivo".