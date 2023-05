Belén Esteban ha presentado este viernes en Madrid la nueva línea de gazpachos de su empresa, Sabores de la Esteban. En el transcurso del acto se emocionó en diferentes ocasiones, sobre todo cuando dio las gracias por el gran apoyo que siempre ha tenido por parte de su familia, sin olvidar a la prensa, en la que tiene grandes amigos -como ella mismo dijo- al nombrar al que firma esta crónica.

"Estoy muy emocionada porque el año pasado no pude hacer este mismo acto a consecuencia de mi accidente, que me obligó a estar apartada de toda actividad profesional durante meses. Afortunadamente ya estoy muy recuperada, aunque sigo haciendo rehabilitación. Hoy están conmigo mi hermano Cuqui y mi marid , que es mi bastón. Siento que mi madre no haya podido asistir, tiene 80 años y vive en Benidorm. Me ha acaba de enviar un Whatsapp muy cariñoso". Así lo contó entre lágrimas.

A lo largo de la presentación, le pregunté por el padre de su hija y sí seguía enfadada con él. Su respuesta fue muy clara: "De ese señor no hablo, le deseo que cocine muy bien en Masterchef, pero por respeto a mi hija, sabes que no puedo hablar". Belén que no se calla, continuó diciendo: " Yo le deseo lo mismo que me desearon a mi cuando concursé en Gran Hermano. Es más, en mi familia somos tres. Él es el padre, pero ella tiene su padre real, que es Miguel Marcos Martín".

Sobre su matrimonio, Belén tuvo palabras mucho mejores: No somos el matrimonio perfecto, pero yo le quiero mucho, él me calma y me di cuanta lo mucho me quería cuando tuve el accidente. No me dejó ni solo día, siempre estuvo a mi lado. Es el amor de mi vida".

Está muy orgullosa por el premio que le han dado en el Reino Unido por la calidad de su gazpacho. "Quiero enviárselo al rey Carlos III, le llevaría hasta tres neveras si fuera necesario, para que se lo tome a la hora del té" Así lo contó entre risas.

"Aunque siga en la televisión, para mí el futuro más próximo es mi empresa. No voy a dejar la televisión y hay proyectos que no puedo desvelar porque no soy la persona adecuada para contarlo", dijo al respecto de la continuidad de Sálvame.