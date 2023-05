Jota Peleteiro anuncia su boda seis meses después de dejar a Jessica Bueno

Después de diez años de relación y dos hijos en común, Jota Peleteiro anunció el pasado mes de noviembre su separación de Jessica Bueno con un escueto comunicado. No tardó en trascender que el motivo de su ruptura sería una infidelidad del exfutbolista con una joven llamada Miriam Gurutze con la que ya reside en Bilbao. Una relación que se ha consolidado a pasos agigantados en los últimos meses hasta el punto que Peleteiro le ha pedido matrimonio a su chica, tal y como ambos han desvelado felices a través de una foto publicado en sus respectivas redes sociales.

"I said yes (he dicho que sí)", es la reveladora frase con la que la novia del gallego ha acompañado una imagen en la que posa encantada con su anillo de compromiso. La joven enseña la joya de oro blanco con un solitario de diamantes con la que Jota le ha pedido que se convirtiese en su mujer tan solo seis meses después de anunciar su separación de Jessica Bueno.

La pareja ha gritado a los cuatro vientos su compromiso, que se produce semanas después de que Peleteiro haya dado carpetazo a su relación con la modelo sevillana poniendo a la venta por 3 millones de euros el chalet familiar de Vizcaya que Jessica abandonó tras su ruptura.

Mientras Jota consolidaba a pasos agigantados su historia de amor con Miriam, Jessica recomponía su corazón poco a poco y el pasado mes de marzo era el propio exfubolista el que revelaba, en un ataque de rabia, que su exmujer estaba comenzando una incipiente relación con Pablo Marqués: "¿Como era la frase? ¿El tiempo pone todo en su lugar? Pues sí, la verdad es que sí. Como tiene el ojo el Divildos. No falla. Ahora me va a tocar mantener a dos palanquines", publicó en redes sociales.

Un ataque al que Jessica nunca respondió, huyendo de la polémica y afianzando poco a poco su relación con el hombre que le ha devuelto la sonrisa y con el que, después de oficializar su noviazgo en la Feria de Abril de Sevilla, continúa feliz. Ajena al compromiso de Jota con Miriam, la modelo viajó el jueves a Madrid por motivos profesionales y las cámaras de Europa Press la sorprendieron en el aeropuerto.

Despreocupada y sin imaginar que su exmarido iba a pedirle matrimonio a la mujer que provocó su ruptura, Jessica confesó que está atravesando un gran momento: "Estoy muy contenta. Estoy feliz y soy generalmente positiva siempre". Sin embargo, su actitud cambió al preguntarle por su expareja. Un momento en el que muy seria y sin ocultar su incomodidad pidió que la dejaran en paz: "Ya, por favor, ya". Ella sigue haciendo vida normal y ha evitado pronunciarse públicamente sobre la futura boda, de momento.