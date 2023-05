La reunión de Paloma Cuevas y Bertín Osborne horas antes de la entrevista de 'El Hormiguero'

Bertín Osborne nunca ha ocultado la amistad que tiene con Paloma Cuevas desde hace muchos años. Una estupenda relación que ambos han tratado de mantener durante este tiempo, aprovechando para verse con relativa frecuencia. Unos encuentros en los que la pareja de amigos aprovecha para disfrutar de una buena comida y para ponerse al día sobre sus vidas. Por este motivo, Bertín ha sido conocedor del sufrimiento de Paloma durante su divorcio de Enrique Ponce y la posterior confirmación de su infidelidad con Ana Soria, así como del nacimiento de su amor por Luis Miguel.

Según publica el digital Look, esta semana se ha producido una de esas reuniones, justo en un momento en el nombre de la cordobesa vuelve a estar en boca de todos tras la entrevista de su exmarido y su nueva pareja en el programa El Hormiguero. El encuentro entre Bertín y Paloma se produjo en un restaurante y apenas horas antes de que Enrique Ponce y Ana Soria se sentasen junto a Pablo Motos.

Según el citado digital la pareja de amigos habló "de todo", como suelen hacer siempre que tienen oportunidad de verse. "La vi fenomenal, contenta, más guapa que nunca", asegura el cantante al medio. De esta forma, Bertín deja claro que Paloma ha pasado página y que ya no le afectan las decisiones del que fue su marido durante más de veinte años.

Bertín ya se pronunció sobre este tema hace unos meses en el programa que presenta en Canal Sur asegurando que en el momento de la separación "Paloma estaba muy mal" y reprochó a Ponce "sus formas" de poner fin al matrimonio: "Me pareció que la formas no fueron las mejores y eso fue lo que dije. De esa frase no me acuerdo pero igual me equivoqué en ese momento. No soy nadie para opinar y les deseo lo mejor de corazón". No obstante, cree que Enrique "es un buen tío" que no ha sabido como gestionar su divorcio y su relación con Ana Soria: "Todas las relaciones tienen fecha de caducidad", avisa el artista.

Mientras que para Bertín Osborne es complicado que el amor triunfe entre "dos personas que se llevan 25 años de edad", Ponce aseguró en El Hormiguero que "la edad es un número que contamos desde que nacemos pero la edad está en la cabeza, en el espíritu que uno tenga, en la vitalidad, el ánimo...".