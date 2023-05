Nueva campaña de odio contra Gloria Camila tras publicar un controvertido vídeo

Gloria Camila ha sido víctima de una campaña de odio a través de las redes sociales. Lo cierto es que esto no es nuevo para la hija de José Ortega Cano, pues desde la reaparición de Rocío Carrasco en sus dos docuseries, ha sido objeto de burlas xenófobas y machistas por parte de los seguidores de su hermana. Si bien Gloria Camila se ha mantenido fuerte ante estos ataques, hay ocasiones en las que no puede más y así lo hace saber a través de su perfil oficial de Instagram.

La última polémica se originó hace unos días, cuando Gloria Camila compartió un vídeo de su empleada del hogar, Marina, recogiendo los excrementos del perro familiar. En las imágenes, más o menos desafortunadas, aparece Gloria animando con sorna a la trabajadora: "¿Cómo está el tacto? Ahí tienes dos más... Todo sea por ayudarte".

Este vídeo de Gloria Camila es simplemente bochornoso y vomitivo. Indignante que hayan jóvenes que tengan como referentes a este ser. En fin. pic.twitter.com/HgWRO3VBIh — M 📺 (@casasola_89) May 24, 2023

Caber recordar que Marina trabaja en la casa familiar desde hace 20 años, por lo que para Gloria es alguien más de su familia, y aquí está la clave del polémico vídeo. La hija de Rocío Jurado ha explicado que la relación que tiene con Marina va más allá de lo profesional, y que hay la suficiente confianza entre ellas para que eso forme parte de una broma. Si embargo, algunos usuarios de las redes sociales han tachado su acto de "clasista", recordándole con cierto tufo racista, sus orígenes.

Las críticas han llegado a tal punto que Gloria Camila ha tenido que explicar que Marina es su "familia, es amor, es su pañuelo y una segunda madre" para ella: "Se me está empezando a hacer insoportable vuestros comentarios respecto a Marina. Sigo la coña pero aún así parece ser que hay gente que no quiere o no le da para entenderlo. Los primeros clasistas sois vosotros, de haberlo hecho con otra persona, amiga o alguien que no 'trabajara para mi padre' ya os lo hubieseis tomado de otra manera. Marina es mucho más que una empleada. Marina es familia, Marina es amor, Marina es alegría, es mi pañuelo, y es como una segunda madre para mi y la quiero muchísimo. Y eso solo lo sabe los que nos conocen", ha escrito en una publicación junto a una fotografía de las dos.

En la segunda parte, con otro vídeo hablando sobre el asunto, Gloria ha continuado explicando las consecuencias que sufre por el hecho de ser personaje público: "Ser personaje público no te da derecho a machacarle a tu antojo, como si no sintiera o padeciera. No tenemos que aguantar insultos y comentarios ofensivos ni tampoco un acoso constante. El bullyng existe. El acoso también. El racismo también. Estoy cansada de tener que defenderme de cada cosa, de que tenga que justificar el por qué de algo, y estoy cansada de recibir opiniones y consejos que no os he pedido. Y sobre todo estoy cansada de seáis todos un rebaño lleno de odio, sin personalidad ni ética ni moralidad. Vive tu vida y deja vivir", concluye.