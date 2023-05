Fabiola Martínez, sobre el último movimiento de Enrique Ponce: "No puede ser más egoísta"

La entrevista de Ana Soria y Enrique Ponce en El Hormiguero sigue generando reacciones en el entorno de Paloma Cuevas. La pareja acudió al programa para narrar su historia de amor casi adolescente en horario de máxima audiencia, eso sí, sin nombrar a Paloma Cuevas, la principal damnificada de todo aquello. Aunque la empresaria cordobesa no se ha pronunciado sobre la entrevista de su exmarido, sí lo ha hecho su entorno más cercano que aseguran que Paloma no vio la entrevista pues sería revivir la infidelidad, aunque agradece que no se hablase sobre las dos hijas que tienen en común.

La última en hablar sobre este este tema ha sido su gran amiga Fabiola Martínez, quien se ha mostrado muy crítica contra el torero en su última aparición en Y ahora Sonsoles: "A Enrique lo aprecio mucho y cuando pasó todo me sentaron muy mal las formas. Y luego vino el exhibirse y todo eso, que no era necesario en ese momento tan delicado para Paloma. Ahora que ya ha pasado tiempo, creo que también Ana tiene derecho a contar tu historia, pero creo que se han cebado en algunas cosas que no hacían falta".

Según la exmujer de Bertín Osborne, la exposición pública de la pareja ya no hace daño a Paloma, pero sí a las "dos niñas" que estaban en su casa escuchando a su padre: "Él tiene dos niñas que estaban escuchando. Hay veces que no se puede ser tan egoísta, entiendo que quiera darle su sitio a Ana, pero hay formas y formas".

Cree que Ana Soria "tiene que ganarse su sitio" y ganarse el cariño del público: "Poco a poco te vas ganando el cariño de la gente, te vas a convertir en un personaje público, gánatelo por ti misma y no por demostrar que la persona que has roto su familia y ha engañado a su mujer durante un montón de tiempo, te quiere. Eso no tiene ningún mérito".

Aún así, Fabiola Martínez no cree que Ana Soria sea "mala niña" (…) "La veo con buen corazón, se enamoró y como ella dijo, el amor es libre y llega. Pero esa es una justificación muy pequeña, aún tiene que vivir muchas cosas para entender la magnitud del amor, el amor no son solo las mariposas en el estómago o el enamoramiento que miras los ojos claros en la plaza y te deslumbra, el amor es muchísimo más", concluyó la tertuliana.

La reunión de Paloma y Bertín

Hace apenas unas horas conocimos también la reunión que han tenido el exmarido de Fabiola, Bertín Osborne, con Paloma Cuevas, a la que le une una gran amistad desde hace años. El digital Look dio más detalles de este encuentro que se produjo en un restaurante horas antes de que Enrique Ponce y Ana Soria se sentasen junto a Pablo Motos.

Según el citado digital la pareja de amigos habló "de todo", como suelen hacer siempre que tienen oportunidad de verse. "La vi fenomenal, contenta, más guapa que nunca", aseguró el cantante al medio. De esta forma, Bertín deja claro que Paloma ha pasado página y que ya no le afectan las decisiones del que fue su marido durante más de veinte años.