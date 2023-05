Golpe bajo de Alba Carrillo a Ana Rosa Quintana tras la fiesta de su productora

El pasado fin de semana Ana Rosa Quintana celebró con sus compañeros de la productora Unicorn Content, una de las grandes fiestas de empresa que tantos titulares han dado en el pasado. Allí se encontraba Beatriz Cortázar, colaboradora de la crónica rosa de Es la mañana de Federico y habitual en la mesa social de El programa de Ana Rosa, que reconoció este lunes en esRadio que "fue un fiestón" pero no dio mucho que hablar, a diferencia de la famosa fiesta de Navidad en la que grabaron a Alba Carrillo muy cariñosa con su excompañero de Ya es mediodía, Jorge Pérez.

Cabe recordar que ninguno de los dos se dedica ya a la televisión: mientras la modelo fue vetada en todos los programas de Telecinco por la dirección de Mediaset, el ex guardia civil se retiró de la pequeña pantalla para centrarse en su familia y salvar su matrimonio tras la deslealtad emitida ante los espectadores. Alba se apartó antes de que la echaran de programas en los que colaboraba, si bien lo hizo en gran parte para centrarse en sus exámenes de Criminología. No bastante, tardó varios días en dar la noticia "oficial" de que no era bienvenida en todo el grupo Mediaset.

También se habló de que desde Unicorn se luchaba para salvaguardar el empleo de Alba Carrillo, siempre polémica y en especial en lo que rodea a su vida sentimental, insistiendo a la cúpula de Mediaset en la validez televisiva de la modelo. Por tanto, han sorprendido las últimas declaraciones de Alba en Instagram, desde donde ha atacado personalmente al hijo mayor de Ana Rosa.

"¿No se ha grabado a nadie esta vez? ¡Vaya, siempre falto a lo bueno!", bromeó. Estas primeras palabras dieron mucho que hablar y saltaron a la prensa, algo que molestó mucho a Alba y por lo que decidió ir más allá. "No he lanzado ningún dardo a absolutamente nadie (...) Me hace mucha gracia que hubiese móviles en la fiesta de empresa en Navidades solamente para grabarme a mí, pero no para grabar a otras personas como por ejemplo el hijo de Ana Rosa, que se lo pasó también muy bien", dijo sobre Álvaro Rojo Quintana, hijo mayor de la presentadora.

"Las brujas de Salem" quienes serán? Alba Carrillo se planta💜 pic.twitter.com/vYcXuL8aMk — Anny Rodríguez Full✵ (@full_anny) May 28, 2023

"¿Eso para qué fue? ¿Para buscar empleo?", bromeó Federico Jiménez Losantos sobre el comentario de Alba. "Dejemos a las familias y a la gente anónima en paz. Ella también tiene un hijo y tampoco le gustaría. Atacar a gente que no es conocida... Había mucha gente en esa fiesta como para haber buscado otro ejemplo", opinó Beatriz Cortázar. "A ti te han pillado con el carrito del helado y lo tienes que asumir", añadió Isabel González sobre Alba.

En sus stories, la modelo también anunció que tomará "las medidas legales que son necesarias" para que cese "la información falsa" que se publica sobre ella. "No soy parte del libro de 'Las brujas de Salem'. Las brujas están donde tienen que estar, yo no juego a cazar brujas. Por favor, pido que me dejen en paz y me dejen vivir, que yo bastante he llorado ya", dijo, un mes después de su salida de Telecinco tras la llegada del nuevo equipo directivo a Mediaset, con Borja Prado y Alessandro Salem a la cabeza