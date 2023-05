Los abogados de Gloria Camila toman las riendas de su Instagram para emprender acciones legales

Gloria Camila ha sido víctima de una nueva campaña de odio a través de las redes sociales tras una polémica originada hace unos días, cuando la hija de Ortega Cano compartió un vídeo de su empleada del hogar, Marina, recogiendo los excrementos del perro familiar. En las imágenes, más o menos desafortunadas, aparece Gloria animando con sorna a la trabajadora: "¿Cómo está el tacto? Ahí tienes dos más... Todo sea por ayudarte".

La empleada del hogar trabaja en la casa familiar desde hace 20 años y su relación con Gloria va más allá de lo profesional, y que hay la suficiente confianza entre ellas para que se trata de una broma. Si embargo, algunos usuarios de las redes sociales tacharon a la joven de "clasista", recordándole sus orígenes con cierto tono racista.

Los insultos y amenazas han llegado demasiado lejos, por lo que los abogados de Gloria Camila han tomado las riendas de su cuenta de Instagram para estudiar en profundidad los mensajes recibidos y emprender acciones legales, tal y como han anunciado a través de un comunicado:

Tras los últimos acontecimientos referidos hacia Doña Gloria Camila Ortega y verse afectada por diversas noticias manipuladas y tergiversadas que han arrastrado comportamientos negativos como insultos, amenazas de muerte, acoso y discriminación por partes de varios usuarios de varias redes sociales existentes, que al obtener nombres y apellidos, da con una dirección la cual registra una localización directa, informamos de lo siguiente: Esta red social pasará a disposición de los abogados de nuestra clienta para poder hacer un estudio más profundo y poder denunciar en la Policía aquellos usuarios que hayan faltado la moral de nuestra clienta y la legalidad del uso de dicha red. También se estudiará con determinación cualquier vídeo relacionado con cuyo tema y se haya difundido de manera vejatoria. Cualquier usuario, cuenta, o red social, que acose a una persona llevando a cabo de forma insistente y reiterada, así alterando el normal desarrollo de su vida cotidiana, no está exento de un castigo penal de 3 meses a 2 años o multa de veinticuatro meses.

En un vídeo publicado sobre el asunto, Gloria ya se defendió explicando las consecuencias que sufre por el hecho de ser personaje público: "Ser personaje público no te da derecho a machacarle a tu antojo, como si no sintiera o padeciera. No tenemos que aguantar insultos y comentarios ofensivos ni tampoco un acoso constante. El bullying existe. El acoso también. El racismo también. Estoy cansada de tener que defenderme de cada cosa, de que tenga que justificar el por qué de algo, y estoy cansada de recibir opiniones y consejos que no os he pedido. Y sobre todo estoy cansada de seáis todos un rebaño lleno de odio, sin personalidad ni ética ni moralidad. Vive tu vida y deja vivir", concluye.