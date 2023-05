Ana Boyer, ante la posibilidad de que Tamara e Íñigo no se casen: "Se me para el corazón"

El próximo día 8 de julio la finca el Rincón acogerá uno de los eventos más esperados del año: la boda de Tamara Falcó e Iñigo Onieva. Una fecha muy especial para la familia de la novia, pues la verán cumplir uno de los sueños de su vida. Una de las más ilusionadas con el evento es Ana Boyer, hermana de la marquesa de Griñón, que este lunes acudió como invitada al programa Mi casa es la tuya, presentado por Bertín Osborne.

Acompañada de su marido Fernando Verdasco, Ana Boyer habló sobre la "mala suerte" que rodea a la boda de su hermana, asegurando que pase lo pase la boda se va a celebrar. "¿Crees que esta vez Tamara se casará?", preguntó Bertín, provocando una divertida reacción en Boyer: "Por supuestísimo que sí. No digas eso que se me para el corazón". A lo que Verdasco añadió: "No digas esto cuando estoy bebiendo"

Al evento acudirá no solo la flor y nata de la aristocracia de nuestro país si no también los hermanos Enrique Iglesias, Julio Iglesias Jr y Chábeli Iglesias, que no quieren perderse un día tan especial para Tamara: "Vendrán pronto por su boda, estamos muy ilusionados". Confía en que todo saldrá bien y la boda se desarrollará sin contratiempos, por lo que no quiere escuchar que exista la posibilidad de que algo pueda entorpecer el evento. "Por Tamara y por Íñigo y por su boda. La quiero mucho y me he reído mucho con ella, la verdad", dijo el presentador alzando su copa y brindando por los novios.

Fernando Verdasco y Ana Boyer en Mi casa es la tuya

Lo cierto es que Ana Boyer siempre se ha mostrado muy prudente en lo relativo a la relación de su hermana con el empresario. Incluso durante la famosa ‘infidelidad’ que derivó en una ruptura temporal y la cancelación de su enlace. Hace tan solo unos días, en una presentación de unas joyas, Ana Boyer ya dejó claro cuál era su punto de vista en este aspecto: "Ya está olvidado y a mí lo que me gusta es ver a Tamara feliz, y lo está. Y muy enamorada, está muy convencida del proyecto de futuro que tiene con Íñigo".

Todo está preparado, incluso su vestido de boda de Carolina Herrera, tras su polémica ruptura contractual con Sophie et Voilà: "Se creó una situación desagradable para todas las partes. Es un momento que tiene que tener un buen recuerdo y cuando la experiencia deja de ser eso es mejor un cambio. Estuvimos viéndolo por videollamada y está guapísima. Es lo que tiene que ser".