Ana Soria y Clara Chía, unidas por la presión mediática: "Se intercambian mensajes"

La historia de Ana Soria y Clara Chía tiene muchas similitudes: ambas se enamoraron de un hombre con pareja, han sufrido la presión mediática y las acusaciones de romper una familia. En el caso de Ana Soria, la de Paloma Cuevas y Enrique Ponce y en el caso de Chía, la de Shakira y Piqué. De hecho, tienen tantas cosas en común las historias de las dos jóvenes, que se habrían puesto en contacto a través de las redes sociales para hablar sobre cómo han llevado su inesperado salto a la fama.

Así lo aseguró este lunes El programa de Ana Rosa, confirmando que fue Ana Soria la que mostró su apoyo a Chara Chía y le regaló un me gusta a las primeras imágenes públicas suyas con Piqué. Este no sería el único gesto de la almeriense, ya que se habrían intercambiado mensajes privados para darse apoyo: "Hay una persona del círculo de Clara Chía que asegura se siente de alguna manera identificada con Ana Soria".

"Las dos han sido cuestionadas públicamente y lleva bastante mal la presión a la que ha estado sometida", explicó el periodista Pepe del Real. "Clara Chía ha sido protagonista de un éxito mundial. Y ella en ese momento no buscaba protagonismo. No ha llevado bien eso. No quería ser el centro de atención de los focos. Me cuentan que necesitó apoyo psicológico", añadió el colaborador. Esto es algo que ya contó Ana Soria en su entrevista en El Hormiguero. "He ido a terapia. Un profesional es el que mejor va a ayudarte. A él le da igual todo, yo me apoyé mucho en él. Cuando le conocí tenía una carrera muy encauzada, me enamoré y vino la parte de la intensidad mediática".

Clara Chía no llevó bien que sus padres "acogieran con desconfianza" su relación con el futbolista por la diferencia de edad, al igual que Ana Soria. Por este motivo siente tanta cercanía hacia ella: "Se mandan mensajes de apoyo y en las redes sociales, en algún momento, ellas han interactuado".

De este modo, descubrimos que la novia del catalán y la del torero mantienen más cosas en común de las que imaginábamos.