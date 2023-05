Juan Del Val destruye a Pedro Sánchez desde 'El Hormiguero': "Estúpido", "peligroso", "fraude"...

Demoledor discurso del periodista Juan del Val en El Hormiguero. Este martes, el periodista y colaborador habitual junto a su mujer Nuria Roca se extendió sobre la convocatoria de elecciones anticipadas de Pedro Sánchez el 23-J, después del batacazo electoral del día anterior. Y el resultado corre como la pólvora por las redes sociales como Twitter o Instagram, entre otras.

El periodista, en resumen, no sabe si considerar a Sánchez "un genio o un estúpido". Pero no escatimó críticas en todo caso: A mí me parece un fraude. Convocar unas elecciones así es legal obedece a plazos pero es pretender alterar un resultado. El PSOE tiene un problema con Pedro Sánchez, que está absolutamente alejado de la realidad y la sociedad y me parece peligroso para el PSOE y su futuro".

"No sé hasta qué punto va a llevar al PSOE Pedro Sánchez", reflexionó Del Val en el programa de Pablo Motos, algo a lo que el periodista Rubén Amón, presente en la mesa de El Hormiguero, apostilló que "lo ha vaciado de sentido y contenido".

Del Val continuó: "Las cosas que cree Sánchez van a pasar terminan por no pasar. En el ultimo año pensaba que la sedición y malversación se iba a olvidar, como tardar tres días en decir que te parece mal que una lista lista lleve asesinos".

La venganza desde El Hormiguero ha llegado de mano de Juan del Val, que ha dejado a los pies de los caballos al PSOE de Pedro Sánchez y a Podemos, soltando verdades como templos en horario de máxima audiencia, y ésto es lo que más le duele a Pablo Iglesias y al Sanchismo. pic.twitter.com/blbq45DYnG — Capitán de los Tercios (@capTercio) May 30, 2023

E hizo extensivas las críticas a sus socios de izquierdas, haciendo hincapié en "el señalamiento de periodistas". "Lo que pasa es que la gente pervierte los nombres, el fascismo es la campaña de Podemos. Cuando tú señalas en un comunicado y le dices es ese, persíguele, eso es ser fascista".

El resultado de las recientes elecciones municipales y autonómicas les ha dejado claro el mensaje de la población: "Cero en el ayuntamiento Madrid, cero en el de Valencia… y esto es así porque ojalá los fascistas desaparezcan del mapa".

Finalmente repartió también para el presidente del CIS, una de las múltiples herramientas del presidente para alterar la realidad: "No es que Tezanos aleje a la realidad a Sánchez, es que él está fuera de ella y pone a Tezanos para que le diga lo que él quiere, un señor que te dice lo que quieres oír. Trece millones de euros para que no dé ni una".