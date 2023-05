Julio Iglesias ha querido desmentir los rumores lanzados desde el programa A la tarde, de la televisión argentina América TV. Un bulo relacionado, una vez más, con sus supuestos problemas de salud, que estarían obligando al cantante -que ya canceló su planificada gira- a desplazarse en silla de ruedas. Esta información añadía problemas de memoria y que Julio ya no era capaz de de recordar sus propias canciones.

Visiblemente molesto, Julio Iglesias ha aprovechado la plataforma de las redes sociales para lanzar un contundente mensaje. "Estoy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad", asegura, reconociendo que en efecto ha habido un tiempo de desaparición mediática.

"De una manera mal educada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM, pero para las gentes que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca he tenido mi mente más clara", escribe Julio.

Sin duda, las aseveraciones en la televisión argentina han acabado de sacar de sus casillas al cantante. En el citado programa se aseguró que "la parte motriz y la parte cognitiva no le responden. Y aquellas personas que tenían relación con Julio no llegan a él hoy por hoy y eso es lo que preocupa, que no levanta el teléfono o no responde a las llamadas".

Julio contrarresta estas falsas informaciones con una imagen en la que muestra buena salud e incluso un incipiente bigote que, con sentido del humor, él mismo asegura que le recuerda al de su padre. "Apenas tiene unos días", dice sobre este nuevo rasgo facial, que ciertamente modifica el look de la estrella y hace pensar en el célebre "papuchi".

El texto, no obstante, continúa: "No puede creerme tanta especulación por no querer hacer entrevistas en estos momentos"; "vuelvo a leer por todos los sitios que estoy en una silla de ruedas, con la mente perdida y que ni siquiera recuerdo mis canciones, cómo se puede ser tan malintencionado y acumular tanta maldad", dice con sinceridad.

Iglesias realiza así una de sus contadas apariciones públicas en medios de comunicación. La última fue en el mes de marzo, cuando defendió a Isabel Preysler en medio de la polémica de su ruptura con Mario Vargas Llosa.