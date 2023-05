Michaela Sorle, actriz y modelo sueca: así es la nueva amiga especial de Iker Casillas

8 / 8

A pesar de ser muy conocida en su país, Michaela es muy discreta tal y como demuestra el hecho de que tiene su cuenta de Instagram privada. Según ella misma declaró, la fama no le gusta, pero sí la moda y la interpretación: "Ser modelo no era mi sueño de niña. En realidad era bastante tímida y no pensaba en el modelaje en absoluto", aseguró en un medio especializado en belleza.