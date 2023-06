La pasada semana se vivió un desagradable episodio en Sálvame cuando Raquel Bollo irrumpió a gritos en el programa varios años después de abandonar su puesto de trabajo. El espacio de La fábrica de la tele invitó a Rocío Cortés, hija de Chiquetete, que no dudó encargar contra la exmujer de su padre y sus hermanos, Alma y Manuel Bollo, que se encuentran participando en Supervivientes.

La hija de Chiquetete, condenado en firme por malos tratos a Raquel Bollo, confesó estar "harta" de que se hable en televisión de su padre y cargó duramente contra ella y sus hijos: "Ahora ellos también son televisivos, que Raquel dijo que no lo iban a ser". La situación se puso más tensa cuando la joven insinuó que su hermana Alma no es en realidad hija del cantante, aunque después trató de salvar la situación.

Cuando se acercaban las siete de la tarde se escucharon los gritos de Bollo fuera del plató. Las cámaras siguieron a los colaboradores y enfocaron a Raquel, que estaba fuera de sí y enfrentándose a Terelu Campos, a la que acusó de no defenderla de los ataques de la hija de Chiquetete.

Bollo aprovechó la situación para reprochar a la productora el trato diferente que dan a las mujeres dependiendo del personaje: "¡Sois unos sinvergüenzas todos! Quince años dando aquí el callo... ¡Rocío Carrasco es maltratada y a mí con tres sentencias me seguís trayendo a esta gente! ¡Sinvergüenzas! No me vais a dejar cerrar el capítulo en la vida. ¿Esto es lo que queréis? ¿Espectáculo? (...) ¡Que no piense la gente que yo tengo la imagen que dais, lo que pasa es que me estoy defendiendo en los juzgados! ¡Porque me maltrataron mucho y me habéis seguido maltratando psicológicamente mucho! Me da igual Telecinco y su puta madre!", dijo fuera de sí.

Terelu amenaza a Raquel Bollo

Días después del altercado, Terelu Campos ha anunciado que esté estudiando tomar acciones legales contra Raquel Bollo: "No puedo permitir que sobre mi persona se vierta una acusación así, y me da pena porque a mí me puede acusar de muchas cosas, pero que yo no sea una persona comprometida, que encima es lo que he mamada y que yo no haya respetado y apoyado la causa de Raquel Bollo, cosa que he hecho siempre...", comenzó diciendo este miércoles en el espacio de las tardes de Telecinco.

"Jamás he tenido alguna duda sobre su relato", añadió la hija de Teresa Campos, entendiendo que "uno puede ponerse muy nervioso, pero no traspasar unas líneas". No obstante, se echará atrás en su decisión si Raquel Bollo le pide disculpas: "Me vale un mensaje de 'estaba nerviosa, si me manifesté así, lo siento porque sé que nunca has dudado de mí'".

Terelu entiende que además de contra la productora, Raquel Bollo se dirigió a ella, dando a entender que, al contrario que con la hija de Rocío Jurado, "no la apoya como víctima de violencia de género", motivo por el que acudirá a los juzgados en el caso de que no haya una disculpa pública. "Siempre apoyo a todas las víctimas haya o no haya sentencia. Más aún si hay sentencia judicial", añadió, haciendo referencia al caso de su ‘hermana’ Rocío Carrasco.