El dueño del bar del museo de Rocío Jurado, desesperado: "He llamado a Fidel Albiac"

Hace unos días descubrimos que tras su muy demorada apertura y los desiguales resultados, los problemas del Museo de Rocío Jurado en Chipiona no dejan aumentar. Tal y como explicó en las redes sociales Mario Amarillo, el ganador de la concesión de la licencia del bar-restaurante que se ubica dentro del centro, ha tenido que cerrar después de haber invertido una gran cantidad de dinero. Al parecer, la licitación nunca acabó llevándose a cabo, según el beneficiario, por culpa del ámbito político, especialmente a Luis Mario Aparcero, alcalde de Chipiona, que durante una temporada gozó de cierta popularidad en la televisión nacional por posicionarse con Rocío Carrasco en la guerra mediática con su familia.

"Debido a la mala gestión del Ayuntamiento de Chipiona me he visto obligado a dejar las instalaciones puesto que me han arruinado tras haber invertido 93.000 euros", explicó en sus redes, culpando directamente al alcalde por cometer "varios errores" y no cumplir "los requisitos pactados", así como también los técnicos del ayuntamiento, encargados del expediente, y el abogado del ayuntamiento: "Hicieron todo lo posible para que esta licitación nunca saliera adelante". Por este motivo, asegura que demandará, aumentando así las posibilidades de que finalmente el Centro de Interpretación Rocío Jurado se quede sin el establecimiento.

Pasados los días la situación no parece haber mejorado, y a través del canal de vídeos de Youtube de Antonio David Flores, Mario Amarillo ha vuelto a señalar las continuas "trabas" con las que se han topado a la hora de abrir el negocio. Tal es así, que no dudó en ponerse en contacto con Fidel Albiac para intentar solucionar el problema: "Fue una llamada desesperada" cuyo contenido, por el momento, prefiere no desvelar: "Tengo el tema en manos de mi abogado porque estamos preparando la demanda (contra el Ayuntamiento)", dijo, dando a entender que la llamada no fue fructífera: "Rocío tiene una responsabilidad y por ahí iba mi llamada a Fidel".

Por su parte, el digital La Razón se puso en contacto la semana pasada con Isabel Jurado, concejala del ayuntamiento de Chipiona por el Partido Popular, quien explicó el problema: "Se le había dicho de palabra a este señor como adjudicatario que no sólo le correspondía la parte del bar, sino que le correspondían otras salas de la nave, cosa que nosotros sabíamos que no era así, porque en el pliego de condiciones decía claramente que el canon correspondía al sitio donde está ubicado solamente el bar".