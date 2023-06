La conexión de Victoria Federica con un jugador del Real Madrid

La vida amorosa de Victoria Federica Marichalar acapara titulares desde hace meses, ya sea por su ‘amistad especial’ con el torero Andrés Roca Rey o su acercamiento al piloto Albert Arenas. Al torero peruano, como ya se ha aclarado, le une una gran amistad -quizás en el pasado algo más- y su pasión por la tauromaquia, mientras que con el piloto de Red Bull se ha dejado ver muy cómplice en varias ocasiones, la última en el concierto de Coldplay en Barcelona.

Su fobia a la prensa hace imposible que ella misma aclare su situación sentimental, por eso es habitual que se la relacione con sus múltiples compañías. La última, el jugador del Real Madrid Dani Ceballos. Fue el programa Y ahora Sonsoles quien se percató de uno de sus últimos movimientos en Instagram: Victoria Federica y el futbolista sevillano se han empezado a seguir en redes sociales. Y anotamos, también ha comenzado a seguir al piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz, que está estrenando soltería tras romper con Isa Hernáez.

Si entre Victoria y Dani Ceballos hay algo, el tiempo lo dirá, lo que está claro es que la ‘influyente’ tiene motivos para moverse en el entorno del club blanco. Este año ha disfrutado del algunos encuentros desde el palco del Santiago Bernabéu como el Real Madrid – Elche, donde incluso, sorprendentemente, se animó a saludar a las cámaras.

Vivir un partido en el Santiago Bernabéu nivel Victoria Federica 👑 Esto sí que es una fiesta 𝐑𝐄𝐀𝐋 en el palco 😅#LaLigaEnDAZN ⚽ pic.twitter.com/UAbwuzKnOy — DAZN España (@DAZN_ES) February 15, 2023

Junto a ella se encontraban sus amigas Inés y Rocío Laffon, está última incluso ha llegado a ejercer de fiel escudera en los desencuentros de la sobrina de Felipe VI con la presa: "Dile a tus compañeros que preguntas no! ¡Preguntas no!", espetó a los reporteros el año pasado en la Feria de Sevilla. La joven es hija de Manuel Laffón Parias, un empresario ganadero y agrícola con intereses inmobiliarios. Su hermana Inés mantiene, además, una relación con el futbolista madridista Álvaro Odriozola y su relación es estupenda, prueba de ello uno de los últimos tiktoks que publicó junto a su cuñado.

La pareja posó en 2022 para la revista ¡Hola! en Haras du Quesnay, un magnífico castillo francés donde la familia Laffón se dedica a la cría de purasangres y donde les encantaría poder celebrar su boda tras cinco años de relación. Inés se siente una afortunada por poder compartir su vida con Odriozola, al que le unen muchas aficiones.

"Me encanta poder estar a su lado mientras va cumpliendo sueños. Vivir de tu pasión es una gran suerte y Álvaro ha trabajado mucho para llegar donde está, porque también conlleva muchos sacrificios por su parte y por la mía. De un día para otro te puedes ir a otro país, no existen los fines de semana ni las vacaciones, pero Álvaro hace que todo sea mucho más fácil. Lo que más me enamora de él es su humildad, su lealtad y, sobre todo, su nobleza con su gente. Vivimos una vida muy tranquila rodeados de nuestra familia y amigos, como cualquier persona", añade en el posado.

El futbolista fue cedido a la Fiorentina la temporada anterior y llegó a disputar 27 partidos. Este año volvió a enfundarse la camiseta blanca aunque sus datos resultan más discretos y tan solo ha saltado al campo en seis ocasiones, una de ellas el citado encuentro contra los ilicitanos. A día de hoy tiene pie y medio fuera del Real Madrid. El vasco acaba contrato en 2024, por lo que el conjunto madrileño debería venderle este año para sacar algo de beneficio. Si no lo hace, estará otra temporada casi sin jugar y se marchará gratis a final de curso, aunque según ha trascendido, ha mostrado interés en la Real Sociedad, donde ya jugó varias temporadas.