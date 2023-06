Las misteriosa desaparición de Jorge Javier Vázquez: ¿qué se esconde tras su baja laboral?

El pasado 24 de mayo Mediaset España comunicó oficialmente la baja de Jorge Javier Vázquez por motivos médicos después de más de una semana ausente de los programas que presenta. Baja de la que no se han dado las razones ni el tiempo que podría prolongarse, pero que ocurre en medio de la crisis de contenidos de Telecinco y especialmente para La Fábrica de la tele, productora de espacios que serán finiquitados en las próximas semanas tras años en la parrilla como Sálvame Diario o Sálvame Deluxe.

Una misteriosa desaparición que con el paso de los días ha generado una ola de rumores y debates en redes sociales sobre el verdadero estado del catalán. Y es que a pesar de que su equipo médico le ha recomendado apartarse de los platós de televisión hasta nuevo aviso, sí que lo hemos visto realizando otras actividades como acudir a ver el musical de Aladdín junto a su amiga íntima, Rocío Carrasco, o publicar el final de temporada de su podcast Los burros de Fortunato. En el caso del podcast, podría estar grabado antes del anuncio de su retirada, pues no se hace referencia alguna a este asunto.

Sus compañeros guardan silencio

Estas pistas indican que la baja médica de Jorge Javier Vázquez podría estar relacionada con una dolencia mental y no tanto física. Especialmente si nos atenemos a las palabras que han pronunciado sus compañeros de programa en las últimas semanas, provocando aún más misterio a su desaparición: "Perdonadme por la emoción, pero esta frase dice mucho es lo que sentimos y lo que queremos transmitir. Bienvenidos a esta edición especial de Sálvame Fashion Week 2023. Va a ser una fashion auténtica, hecha con todo lo que podemos ofreceros; va a ser especial porque queremos seguir haciéndolos disfrutar a vosotros porque os lo debemos todo", dijo María Patiño muy emocionada al comienzo de la Fashion Week el pasado viernes. Y continuó: "Jorge Javier Vázquez, estás aquí con nosotros porque siempre vas a estar. Te mando un beso enorme".

A estas enigmáticas palabras se suma la columna que hace apenas unos días publicó el CEO de La Fábrica de la Tele, Óscar Cornejo, en el periódico El Mundo. Casualmente el mismo medio que publicó la noticia de la cancelación de Sálvame y su sustitución por un nuevo magacine de Ana Rosa Quintana: "Jorge Javier Vázquez es el martillo que golpea nuestras conciencias. Lo hace desde la televisión, un medio sospechoso de entrada, y lo hace desde programas de entretenimiento, una herejía para las mentes bien pensantes", escribió el productor.

"Somos muchos los que tenemos ganas de Jorge Javier (doy fe de que también los que de verdad mandan en Mediaset, los que saben de televisión). Ganas de que te recuperes y de que vuelvas muy pronto a la tele (te necesitamos); ganas de tu lucidez despreocupada, de tu conexión con la tierra a pesar de que te coloquen en un olimpo mediático".

Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez

¿Quiere provocar su despido?

Las redes sociales, especialmente los seguidores del programa, no han tardado en especular sobre lo que podría haber detrás de la desaparición del presentador, apuntando a que podría tratarse de una decisión de Mediaset para apartarlo definitivamente de sus programas. Cabe recordar que días antes del anuncio de su baja, salieron publicadas informaciones que aseguraban que el grupo de comunicación estaba estudiando la rescisión del contrato de larga duración que Jorge Javier firmó durante la última etapa de Paolo Vasile. Un desembolso importante de dinero que significaría el final definitivo del de Badalona en la que ha sido su casa durante más de veinte años.

Otros medios se atreven incluso a asegurar que Jorge Javier estaría buscando su despido. Después del anuncio del fin de Sálvame son muchas las informaciones que afirmaron que el presentador ha recibido ofertas de varios canales de televisión que le permitirían soltar sus peroratas políticas sin consecuencias. Incluso Pablo Iglesias bromeó con la posibilidad de ficharlo para su nuevo canal de televisión de izquierdas: "Muy pronto Rojos y Maricones presentado por Jorge Javier Vázquez. Tiene un caché un poco alto para nosotros, así que puedes echarnos una mano...". Rumores que alimentó el propio Jorge Javier con un audio enviado al exvicepresidente de Pedro Sánchez: "Mira Pablo, he estado revisando el acuerdo y ya estamos a puntito de lograrlo. Quizá deberías subir un poquitito más. Solo un poquito. Porque tú sabes que yo no me muevo por dinero, me muevo por mucho dinero. Claro que si consigues que Podemos y Sumar vayan juntos a las elecciones te hago una rebajita".

Este jueves se esperaba su regreso a la gala de Supervivientes. Su compañero Ion Aramendi, encargado del debate, apuntó hacia esta dirección durante su último programa, asegurando que veríamos al presentador muy pronto en nuestras pantallas. Finalmente, esto no ha ocurrido, por lo que parece que la baja médica se alargará más de lo esperado. De hecho, este domingo el presentador tenía previsto firmar ejemplares de su nuevo libro en la Feria del libro de Madrid y también ha sido cancelado.

Se trata sin duda de una misteriosa desaparición de la que apenas trascienden datos y a la que acompaña un silencio absoluto por parte de la empresa y de sus compañeros. Algo extraño tratándose de un perfil como el de Jorge Javier, que siempre ha compartido sus andanzas con sus seguidores.