Andrea Levy también estrena nuevo amor: "Estoy feliz y contenta"

El amor sobrevuela la política de nuestro país: si hace unos días descubrimos la delirante relación de Macarena Olona con un rockero republicano llamado DZZD, y la nueva ilusión de José Luis Martínez-Almeida, Teresa Urquijo, una joven de 26 años relacionada con la familia real, ahora le toca el turno a Andrea Levy.

La concejala de cultura del Ayuntamiento de Madrid también tiene nuevo novio: se trata del empresario gallego Emilio Froján, politólogo de formación, dedicado a la automoción en la empresa sueca Voui Technology, con sede en Alemania. Tal y como explica el digital LOC es empleado en una de las empresas de micromovilidad eléctrica líderes de Europa, y decidió importar esta idea a España bajo la firma Velca. "Empezamos en una plaza de garaje, no un garaje entero", declaró hace unos meses a El Mundo sobre sus comienzos en el mundo de las motos eléctricas.

Froján nació en Caldas de Reis, un pueblo de Galicia, donde sus padres le inculcaron valores como "la generosidad, el esfuerzo y el compromiso".

Emilio Froján

Se trata de un perfil muy distinto al que Levy nos tenía acostumbrados, pues sus anteriores parejas siempre han estado relacionadas con el mundo de la cultura: Manuel Jabois, Nacho Vegas, Pepe Gallardón o Rodrigo Sorogoyen. Froján en cambio, está centrado en su trabajo como empresario. Además es muy activo en redes sociales donde trata de transmitir su pasión por las motos.

Levy y Froján se conocieron en un foro de empresarios hace meses y el flechazo fue instantáneo. Allí intercambiaron sus contactos y comenzaron a verse asiduamente. Finalmente, su relación se ha afianzado y ya frecuentan sus respectivos entornos familiares y sus amistades.

"Estoy feliz y contenta"

La periodista de esRadio Paloma Barrientos se ha puesto en contacto con la concejala tras saltar la noticia quien no solo le ha confirmado la relación sino que ha confesado estar "contenta y feliz": "La he llamado cuando he leído la noticia. Esperas que no te lo coja pero rápidamente me ha devuelto la llamada y me ha dicho que ha cumplido lo que dijeron antes de las elecciones, que tanto el alcalde Almeida como ella iban a estrenar amores en esta legislatura".

Aunque por el momento evita utilizar la palabra "novio" (prefiere hablar de "ilusión"), reconoce estar "en un buen momento": "Está contenta también porque ella en su sector estaba en todas partes. En todo lo que tenia que ver con cultura. Pero ahora estará dedicada a un trabajo más de gestión y despacho. Está estupenda", ha añadido Barrientos en Es la mañana de Federico.