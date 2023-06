La crónica rosa de Es la mañana de Federico versó sobre las polémicas que rodearon la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo, en concreto la que implicó Antonio Carmona y al míster Alejandro Nieto, que acusó al cantante de Ketama de haber sometido a su pareja, Tania Medina, a algún tocamiento físico inconveniente.

Así lo contó en Sálvame Alejandro Nieto: "Estoy en el cuarto de baño con Tania y Anuar, salgo yo primero y Tania se queda en el medio, en ese momento pasa Antonio Carmona y otro amigo de él con el pelo blanco y se quedan los dos hablando con Tania y le empieza a tocar la espalda y Tania le dice: '¿qué haces? y le quita la mano. Entonces cuando veo ese gesto me dirijo a los dos y les digo: 'Oye, me parece muy feo que toques a mi mujer, que sea la última vez que la tocas, tanto tú como tú".

El conflicto, a esas alturas, estaba servido: "Antonio Carmona me dice: 'discúlpame, no me he dado cuenta' y yo le digo que me da igual quién sean los dos. Le tocó la espalda y le dijo algo en el oído. Antonio Carmona me pidió disculpas porque no se daría cuenta y fin, no pasó nada más", dijo a Kiko Matamoros en Sálvame el participante de Gran Hermano, La Isla de las Tentaciones y Supervivientes.

No obstante, tal y como relató la subdirectora de Es la mañana de Federico, Isabel González, la verdad es un tanto esquiva y hay varias versiones del caso. "Antonio Carmona se disculpó y le trató de quitar hierro. Kiko Matamoros, que no estaba delante pero tiene la versión de Carmona, dice que tampoco llego a más. Pero Carmona es un señor casado y con famiolia que no tiene por qué verse envuelto en estas situaciones".

Así lo contó Kiko en el programa de Mediaset: "Es cierto que coinciden en la salida del servicio y entrando Antonio Carmona con un amigo, sale Tania y estaba Alejandro esperando, el amigo de Antonio le fue a decir a Tania lo guapa que estaba y Alejandro le dijo en un tono absolutamente normal: 'Hermano, es mi novia'. Eso es absolutamente la verdad, todo lo demás es una invención indecente".

El colaborador en efecto, considera que no "hay que faltarle el respeto a la verdad ni a su pareja. No pasó nada, Antonio Carmona no le dirigió la palabra ni a Tania ni a Alejandro Nieto", según Kiko Matamoros.