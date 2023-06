Pocholo Martínez Bordiú ha vuelto a televisión para compartir con Bertín Osborne algunas de sus confesiones más sinceras en Mi casa es la tuya. Con la naturalidad que le caracteriza, Pocholo no ha dudado en hablar sobre la amistad que un día compartió con Cayetano Martínez de Irujo para el que ahora no tiene buenas palabras.

Pocholo rompió su relación con Cayetano Martínez de Irujo cuando se sintió traicionado por lo que publicó en su polémico libro de memorias. #MiCasaPocholo pic.twitter.com/AMuIUEz7gm — Mi casa es la tuya (@micasaeslatuya) June 5, 2023

Tan pocas que incluso Bertín intentó ejercer de mediador, sin éxito, entre Pocholo y el duque de Salvatierra. "Yo no hablo de gente que no tengo que hablar, para eso tengo educación. No como algunos amigo suyos que meten la pata. En boca cerrada no entran moscas. No lo he hablado con él, él no ha tenido hagas de hablar conmigo. Es inédito".

"A mí me gusta la gente que da la cara. Que le perdone el cura, lo peor en la vida es ser chivato. Allá él", dijo, dejando entrever algunas de las cuestiones que les separaron. El enfado prevalece, por tanto, con el hijo de la duquesa de Alba.

Pocholo, además, cree que Cayetano no fue un caballero al hablar de las mujeres con las que había estado. "Si tú estás con la hija del Rey, no tienes por qué contar a nadie que has estado con esa señora. Si tienes una familia que es tu familia y hablas cosas de las que no tienes que hablar, también te la vas a enfrentar".

Y continúa: "Cada uno que piense lo que quiera, pero tanta cuna y tanta historia para leer un poco este libro… La verdad es que no lo he leído. Cada uno que aguante su vela, pero tanta educación para luego dejar entrever lo que ha hecho con unas señoras que lio se merecen eso… porque lo diga este pánfilo".

Pocholo lo dice apenado por la buena relación que mantuvieron tiempo atrás, pero que ya ha terminado: "Éramos muy amigos, salíamos mucho juntos, pero bueno, cada uno tiene sus problemas y sus cosas". Sin duda, una entrevista que ayudará a separar aún más a la familia de la duquesa, recorrida por todo tipo de tensiones entre los hermanos.