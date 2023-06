Ana Obregón, muy emocionada presentando el libro de su hijo: "Es un homenaje"

La expectación estaba servida ante la reaparición de Ana Obregón para rendir homenaje a su hijo a través del libro que Aless comenzó a escribir pero que desgraciadamente el cáncer le impidió terminar. Y lo ha hecho su madre rota de dolor. El chico de las musarañas, así es como se titula, está siendo un éxito rotundo y la recaudación del mismo va íntegramente a la investigación de esa maldita enfermedad. Uno de los salones del hotel Westin Palace, donde se ha celebrado el acto, estaba abarrotado por más de 100 profesionales de los diferentes medios de comunicación. Ana ha hablado del libro en el que cuenta todo lo que vivió durante el proceso de la enfermedad que padeció su hijo en estos términos: "Lo primero quiero dar las gracias por la afluencia de público, en 40 años no había visto tantas cámaras, estoy emocionada por tanto apoyo y cariño". Así comenzó.

En el transcurso de la presentación las lágrimas afloraron en varias ocasiones, y por todos los que estuvimos presentes, recibió muchas ovaciones y muestras de cariño. "Lo único que hago desde que mi hijo se fue es hacer cosas con amor, y eso queda para la eternidad. He hecho todo lo que a él le hubiera gustado y no pudo realizar". Ana contó cómo pudo después de dos años de la muerte de su hijo se atrevió a entrar en su ordenador y así poder ver lo que había dejado escrito. "Le pedí a un amigo que se metiera en su PC para descubrir su contraseña, Y una vez conseguido me propuse terminarlo. Es una obra escrita por una madre con el corazón mutilado. Es una historia de terror, y también un homenaje a la vida y a la muerte", contó.

Obregón, durante la comparecencia, dijo en varias ocasiones que solo quería hablar del libro, y que de su nieta no era el momento. "No he venido para hablar de ni nieta, aunque sí os puedo decir que está muy bien. Le hablo todos los días de su padre y de lo mucho que le quiere su abuela, sus tíos, sus primos, y su abuelo, que en algún momento irá a conocerla, ya que las puertas de la casa siempre han estado abiertas". Esa fue una de las puyas que lanzó a Lequio.

Ana confesó que una vez que enterró a su hijo, no quería vivir. "Ahora pienso y lo digo, el suicidio es una cobardía y no es la solución. Y las criticas que hayan podido decir sobre mí por la gestación subrogada, después de enterrar a un hijo, me hacen cosquillas", afirmó. Ha llegado el fin del luto de blanco y negro, que ha durado tres años. "Voy a contar una experiencia paranormal que he vivido y tengo testigos. Después de la muerte de Aless me sonó el teléfono del móvil, y en la pantalla apareció el nombre de Aless. Fue durante la primera reunión para publicación del libro". Todos los allí presentes nos quedamos estupefactos.