Mariola Orellana, mujer de Antonio Carmona, habla sobre el incidente en la boda de Matamoros

El polémico enfrentamiento entre Antonio Carmona y el míster Alejandro Nieta en plena boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo ya ha tenido respuesta por parte de Mariola Orellana , mujer del cantante de Ketama. Un conflicto que se originó cuando en cantante habría sometido a Tania Medina, novia del modelo, a algún tocamiento físico no consentido

"Estoy en el cuarto de baño con Tania, salgo yo primero y Tania se queda en el medio, en ese momento pasa Antonio Carmona y otro amigo de él con el pelo blanco y se quedan los dos hablando con Tania y le empieza a tocar la espalda y Tania le dice: '¿qué haces? y le quita la mano. Entonces cuando veo ese gesto me dirijo a los dos y les digo: 'Oye, me parece muy feo que toques a mi mujer, que sea la última vez que la tocas, tanto tú como tú", narró el protagonista en Sálvame.

En ese momento, el cantante se disculpa e intenta evitar que el conflicto vaya a más: "Antonio Carmona me dice: 'discúlpame, no me he dado cuenta' y yo le digo que me da igual quién sean los dos. Le tocó la espalda y le dijo algo en el oído. Antonio Carmona me pidió disculpas porque no se daría cuenta y fin, no pasó nada más".

El programa de Telecinco se puso en contacto con Mariola Orellana, mujer de Carmona, para conocer cómo se encuentra después de salir a la luz esta información: "Ni se acuerda, dice que ni se acuerda de nada", aseguró sobre la reacción de su marido. "No sabe si le preguntó o ni qué pasó (…) No sé ni qué pasó, ni qué pasaría, ni qué tontería fue, pero desde luego, no vamos a entrar ahí ni él, ni yo ni nadie".

Mariola Orellana prefiere restar importancia a este hecho y solucionar el tema en la intimidad de su su hogar: "No vamos a entrar en esto ni mezclarnos en estas cosas porque no lo hemos hecho nunca, la verdad. No vamos a decir nada ni vamos a pronunciarnos porque es que Antonio ni se acuerda".

Esta esquiva respuesta por parte de la mujer del artista fue muy criticada por María Patiño que cree que en situaciones así hay que dar un paso al frente: "Te diría con respecto a eso de 'no me quiero mezclar en estas cosas' que estamos hablando de que una persona se ha podido exceder con otra que se ha podido llegar a sentir mal. Y responder así tiene un parte de clasismo. Hay situaciones que tienen importante y se debe dar un paso al frente".