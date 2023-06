Nadia Jémez, hija de Paco Jémez, narra su terrible experiencia en una cita con Piqué

Gerard Piqué comenzó ha acaparar la actualidad rosa y alejarse de la deportiva tras retirarse del fútbol, separarse de Shakira y comenzar una relación con la joven Clara Chia. El exfutbolista del FC Barcelona y la Selección Española es, muy a su pesar, noticia para la prensa del corazón y ahora lo vuelve a ser por culpa de Nadia Jémez, hija del entrenador de fútbol Paco Jémez.

La joven es toda un celebridad en las redes sociales y tiene más de 200.000 seguidores en TikTok, plataforma que ha utilizado para narrar la mala experiencia que vivió durante una cita con Piqué, no sin antes criticarle por "dejar a su familia y liarse con una chavalita que tendría mi edad", aunque asegura también que "no me cae mal". "A mí no me transmite confianza. En ocasiones he estado con él y para mí no es una persona a la que le deba respeto porque no se ha comportado bien con los demás", comenzó diciendo.

En una ocasión, Nadia y Piqué iban juntos en un coche "y le pareció súper bien saltarse todos los semáforos de la Diagonal", una de las calles más transitadas de Barcelona, y entrar "a 100 y pico de velocidad en un parking". Cuando el trabajador le recriminó su acción temeraria, Piqué le contestó con soberbia: "sí, vale. Cómprate un amigo", narra la joven, que reconoce que pasó "mucha vergüenza". "Creo que fue la primera y la última vez que me he visto con esta persona", relató sin filtro en las redes sociales, donde ha generado un enorme revuelo con su relato.

🚨 La influencer Nadia Jémez (hija de Paco Jémez y exnovia de Xbuyer) ha hablado sobre Gerard Piqué después de coincidir con él: pic.twitter.com/IIU6JVqSi2 — SrNaninho (@SrNaninho) June 6, 2023

No es la primera vez que salen a la luz los problemas de Piqué al volante y su peligro para la seguridad vial. En 2014 protagonizó un incidente con la Guardia Urbana de Barcelona frente a una discoteca de la zona del Puerto Olímpico. Los agentes habían multado a su hermano Marc por estacionar el coche en un carril reservado para taxis y en la discusión, según el informe policial, Gerard les dijo: "Me tenéis envidia porque soy famoso".

Una juez de Barcelona le condenó a una multa de 10.500 euros por increpar a los dos agentes y le recriminó su "actitud despectiva y de agresividad verbal y gestual". Otro episodio se produjo en 2018, cuando fue pillado conduciendo sin puntos. El Juzgado de Instrucción número 27 de la ciudad condal le impuso una multa de 48.000 euros por un delito contra la seguridad vial. Según el portal web vinculado al FC Barcelona culemania.com, el que fuera defensa culé ha llegado a acumular multas por valor de más de 20.000 €.