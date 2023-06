Marta Riesco asegura que Antonio David volvió a su casa para después abandonarla de nuevo

Marta Riesco ha vuelto a abrirse con sus seguidores en su perfil de Instagram tras pasar un día complicado en lo personal. La que fuera reportera de El programa de Ana Rosa se ha acordado de Antonio David Flores releyendo Amor Zero: cómo sobrevivir a los amores psicópatas. El libro del doctor Iñaki Piñuel trata de ayudar a superar relaciones destructivas, especialmente con un "psicópata integrado", algo que algunos vieron como un ataque a su expareja.

"Es la tercera vez que me lo leo. Me lo regalaron el 5 de abril después de que mi pareja me dejara tirada en mi cumpleaños. Me han acusado de cosas por haber sacado este libro", comenzó diciendo con lágrimas en los ojos. Marta empieza narrando que hace dos semanas una amiga suya se encontró con Antonio David después de veintitantos días sin hablar con él. "Él le dijo a mi amiga que venía a darme una sorpresa después de dejarme en unas circunstancias bastante chungas. Dijo que venía a intentar recuperarme y se presentó en mi casa a las 12.30 horas de la noche", continuó.

Antonio David estuvo en casa de Marta durante tres días en los que ella pensó que "iba a luchar por la relación". "Durmió en mi casa, estuvimos juntos, pero las cosas no fueron como yo creía. Quería que llevásemos la reconciliación en secreto y un día, mientras dormía, se llevó todas sus cosas de mi casa, las que le quedaban aquí, y después de dormir juntos se fue. Me desperté y ya no había nada. Cuando vi que había vaciado todo y se quería ir a Málaga con sus amigos, entendí que su intención nunca fue reconciliarnos", confesó la periodista muy dolida.

Fue después de la última jugarreta de Antonio David cuando Marta decidió enseñar el libro que está ayudándola a superar la relación tóxica. Incluso cuenta que después de dejarla tirada en su casa, el exmarido de Rocío Carrasco regresó una vez más: "Para intentar no sé el qué", dijo Marta confusa. "Se fue a Málaga con la intención de no contárselo a su hija. Yo escribí a Rocío para contarle que su padre había estado tres veces en mi casa y ella me bloqueó, diciendo muchas cosas dañinas", reveló.

Una vez, Marta defendió que el libro se lo recomendaron y que en ningún momento ha llamado "psicópata" a Antonio David, sino que le está ayudando a entender algunos comportamientos para sufrir lo menos posible. "A día de hoy, nos tenemos bloqueados en el móvil y tengo sus llamadas restringidas. No me siento bien conmigo misma porque he dado todo por amor y hasta qué punto lo he hecho, mirad en qué punto me encuentro", expresó Marta, que ha llegado a perder su trabajo como reportera de televisión por defender a su expareja e incluso está vetada en Telecinco.