María Pombo se moja sobre los Premios Ídolo: "Tienen una vertiente ideológica muy marcada"

Los Premios Ídolo, creados por Dulceida para premiar a los creadores de contenido de nuestro país, no han estado exentos de crítica ni desde su primera edición. La última gran polémica la protagonizó Marta Pombo, hermana mayor de María Pombo, que antes de celebrarse la ceremonia de entrega de los premios 2023 publicó varios stories en Instagram en los que criticaba a la organización (o sea, a Dulceida) por haber nominado al influencer vasco Telmo Trenado en una de las categorías.

Trenado es un famoso alborotador de las redes sociales y desde hace tiempo una persona non grata en la familia Pombo, ya que ha llegado a calificar a las hermanas como "fascistas", además de increparlas por motivos ideológicos. Según contó Marta, el odio vertido por el vasco y sus seguidores las ha llevado incluso a tratarse en terapia.

Sobre este rifirrafe se ha pronunciado María Pombo en una entrevista en la revista Glamour. Al preguntarle por los Ídolo y esa especie de división "en dos bandos" entre los influencers españoles, la empresaria confiesa que no existe una división, sino que como ocurre habitualmente, "cada quien tiene formas diferentes de pensar, como es normal, y respetable en cualquier sociedad". "En los Premios Ídolo prevalecía una vertiente ideológica muy marcada que es común en la mayoría de los asistentes, donde parecía que no había respeto e incluso hay crítica hacia las otras formas de pensar o ver la vida", confiesa.

María Pombo, en los Premios Ídolo 2022

Mucho se habló de la ausencia de María en los premios de este año, un gesto que algunos vieron como un castigo de la influencer por el trato a su familia. Ella lo niega e insiste en que aquel día se encontraba trabajando, aunque sí asegura que "de igual forma, como le comenté a Aída (Dulceida) -a la que admiro y quiero-, no me hubiera sentido cómoda asistiendo por motivos personales".

María Pombo (y de rebote sus hermanas) han sufrido odio ideológico en las redes sociales desde hace años, al que se han sumado algunos compañeros del mundillo como Telmo Trenado. Contraria al aborto y votante de derecha sin complejos, en varias ocasiones ha defendido que no hay que juzgar a los demás "por la ideología de cada uno". "Lo que a mí más me representa es la derecha, y no por eso soy mejor o peor persona. Igual que entiende que a cualquiera de mis amigas les pueda representar más la izquierda y no por eso las insulto o dejo de querer".

"Siempre voy a defender a mi país. Llevo años defendiendo la unidad de España y voy a seguir haciéndolo. No sé vivir sin defender lo que amo (...) Soy una mujer con mucha seguridad, muy independiente y sé valerme por mi misma. Dicen que soy la mujer del momento, pero creo que hay muchas mujeres del momento", declaró en 2020 en la presentación del programa de televisión Viajeras con b.