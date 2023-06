Las muchas novias de Sebastián Yatra antes de Aitana Ocaña

Es Sebastián Yatra un atractivo colombiano que disfruta de una gran popularidad en Hispanoamérica y desde hace un tiempo también en España, donde además de gustar con sus románticas canciones ha incrementado el interés hacia él por sus periódicas apariciones en el programa de Antena 3 La Voz Kids. Tiene un físico agradable, simpático, y reúne inequívocas virtudes como cantautor. Todo en él, aunque no presuma de ello, nos remite a un galán admirado por muchísimas mujeres. Él no se ha resistido a mantener relaciones con ellas, a veces por una sola vez. Ya se sabe que alrededor de los ídolos musicales pululan jovencitas con pensamientos sexuales junto a ellos. Quien últimamente ocupa su corazón es Aitana, la conocida concursante de Operación Triunfo. ¿Hasta cuándo? El interrogante proviene del historial amoroso de Sebastián quien hasta la fecha no ha querido comprometerse con nadie y está lejos de sus propósitos casarse.

Su identidad es la de Sebastián Obando Giraldo, nacido en Medellín, Colombia en 1994. Con cinco años sus padres se trasladaron con él a Miami. Nunca ha dejado de sentirse colombiano, aunque no desdeñe el tiempo que pasó en Estados Unidos. De hecho, tiene una casa en Miami. ¿De dónde procede su apellido artístico? Fue su madre quien lo convenció que debía aceptarlo. Yatra nos remite a la lengua hindú, vocablo que significa "Camino sagrado a lo divino". Sebastián ha heredado de su madre un espíritu religioso, que mantiene en su forma de pensar, de relacionarse en su entorno y de aplicarlo a algunas letras de sus canciones. Las que musicalmente vienen a ser una fusión entre la balada romántica y el reguetón. Mucho ritmo cuando está en el escenario. Para que sus espectáculos sean atractivos y variados, incluye piezas de rock, R&B, no olvida como es natural la cumbia de su país natal, y en alguna ocasión hasta se atreve con algo de seudoflamenco. En España se encuentra muy a gusto. Y está orgulloso desde hace poco tiempo en poseer un pasaporte que lo acredita como compatriota nuestro. Español pues desciende de antiguos sefardíes, y así lo aprobó en muchos otros casos semejantes el Gobierno español. Desde que está junto a Aitana se radicó en Madrid, aunque vuele a menudo a Miami, y ha adquirido un chalé.

Sebastián Yatra | Cordon Press

Intuitivo musicalmente, ya a los doce años componía canciones. Recibió lecciones de canto viviendo en Miami, más exactamente en Pembroke Pines, en el extrarradio. En su afán de ser artista, en tanto también destacaba jugando al béisbol y otros deportes, sus compañeros de juegos lo apodaron "Payasito", por las muecas y gestos que hacía siempre para hacerlos reír. A partir de 2016, ya veinteañero, sus canciones se difundían entre la comunidad hispana sobre todo, aunque él sea bilingüe. Y así, hasta el presente, Sebastián Yatra ha conseguido éxitos importantes con canciones como "Tacones rojos", "Traicionera", "Devuélveme el corazón", "Pareja del año", "Cómo mirarte", "No hay nadie más"… Lo eligieron para cantar "Dos oruguitas" en la banda sonora de una película de la productora Disney, Encanto, que interpretó en directo durante una gala de los Óscar. El año 2021 se consagró en los Estados Unidos durante una gira junto a Ricky Martin y Enrique Iglesias, de quienes es buen amigo. Como asimismo admira a Alejandro Sanz y a los Hombres G., en concreto por su archiconocida "Devuélveme a mi chica".

En los últimos años esas agotadoras giras lo llevaron a una situación alarmante. Hubo de tumbarse en el diván de un psiquiatra, recibiendo sesiones de terapia, como también siguió luego ejercicios de yoga. Estaba al borde de la locura, arrastrando una tensión constante, por sus viajes, sus actuaciones intensas en tantos escenarios, la persecución de sus múltiples admiradoras. Y se dijo: ¡basta! Tenía que parar. Y lo hizo. Hoy está más tranquilo y es consciente de que no hay que excederse en ese largo camino para mantener el éxito.

Con sus mujeres, Sebastián Yatra ha procurado ser lo más sincero y romántico posible mas hasta el momento no ha gozado de una larga estabilidad. De sus amores, el más conocido es el que mantuvo con la artista argentina Tini Stoessel, que les duró un año a partir de 2019. Se recuerda el final de una actuación en la que Sebastián besó apasionadamente a Tini en el centro del escenario del Luna Park bonaerense, ante miles de espectadores. Poco después aquel fuego acabó apagándose.

Sebastián tuvo posteriormente otras compañeras de cama: la modelo norteamericana Cindy Prado, unos años mayor que él; se dice que tuvo un idilio también con la actriz española Clara Galle, que intervino con él en el vídeo de "Tacones rojos"; y hasta se especula con que la destinataria de su composición "Cristina", era una de las hijas de Julio Iglesias y Miranda, algo que el cantante no aclaró nunca. Otras novias de Sebastián pasaron sin pena ni gloria por sus brazos. Hasta que conoció a Aitana.

Fue durante una gala al término de una de las últimas ediciones de "Operación Triunfo". Había sido invitado Sebastián, concluyó su actuación y al pasar por detrás del escenario se fijó en una de las más afortunadas concursantes: Aitana. Fue un flechazo. O así puede llamarse aquel cruce de miradas entre ambos. Aitana atravesaba entonces una crisis sentimental tras haber roto, después de cuatro años de convivencia, con el actor Miguel Bernardeau, con quien parecía estar muy equilibrada una vez que rompió su idilio con Luis Cepeda. Parece ser que Sebastián se acercó a Aitana y le cantó algo por lo bajinis. La amistad nació pronto entre los dos y despidieron la Nochevieja de 2022 en Londres. Comenzaba un nuevo año, 2023, en el que ya los rumores de amor de la pareja llegaban a las revistas del corazón y las redes sociales. Y cuando Sebastián hubo de regresar a Miami ella lo siguió, hospedándose unos días en su domicilio. La intérprete barcelonesa tiene veinticuatro años, cuatro menos que su actual amor.

Sebastián es un tipo detallista y hasta le ha dedicado a Aitana una canción en lengua catalana, "Un any", versión de la castellana "Un año". Detalle que ella apreció mucho. Quien nacida en San Climent de Llobregat ha llevado desde su paso por "Operación Triunfo" una afortunada carrera. Es guapa y canta estupendamente. Con Sebastián Yatra ha colaborado en dos temas: "Corazón sin vida" y "Las dudas".

Sobre el cantautor colombiano se ha divulgado un video erótico, que él ha dicho es una patraña al no ser quien aparece en tales imágenes. No sé si es el mismo, pero en Tik Tok circulan imágenes de quien parece ser Sebastián, saliendo de la ducha, tapándose con una toalla sus partes pudendas, aunque se detecten algunas muy llamativas. Dicho esto, me temo que más de una admiradora que nos lea tratará de contemplar al cantante mostrando lo que sólo han visto en privado tantas novias que ha tenido. Si ya tiene suficiente publicidad por su currículo musical, añade otra sobre "sus países bajos".