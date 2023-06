Los viajes de Naomi Campbell con hija de dos años, de padre secreto

Las supermodelos, también conocidas con grafía sajona "top models", gozan en época contemporánea de la atención de los medios informativos, no sólo las revistas del ramo, en las que aparecen desfilando en las más importantes pasarelas, sino en otras donde sabemos de su vida como sucede con las estrellas del cine o la canción. Naomi Campbell es una de ellas, la que en décadas pasadas compartió popularidad junto a Claudia Schiffer, Linda Evangelista y Cindy Crawford. Con la particularidad que estas tres no han protagonizado escándalos como aquella, a la que alguien motejó como "La diosa de ébano".

A sus cincuenta y tres años cumplidos el pasado 22 de mayo, esta londinense de color se mantiene en activo, con su espléndida figura. Hace dos años tuvo una niña. Apareció en sus brazos en la portada de Vogue a los pocos meses de nacer. No ha prodigado ese gesto. Recientemente ha estado en el Festival de Cannes coincidiendo con su cumpleaños. Le dieron una fiesta. Algún reportero la captó son su pequeña en los alrededores del hotel donde se hospedaba. Como no quiere separarse de ella en todos sus desplazamientos por motivos laborales se lleva consigo a la niña. Ignoramos, pues podría ser así, si con ambas viaja alguna nurse que cuide de Valerie Morris Campbell.

Naomi Campbell y su hija | Cordon Press

Ese primer apellido de la hija de Naomi podría darnos una pista de quién es el padre, pues la modelo se ha negado por ahora a revelar la identidad de éste. Tampoco reveló en su momento que estuviera embarazada; no existen imágenes de ella en estado de buena esperanza. Es más que probable que Valerie haya llegado al mundo mediante un vientre de alquiler. Sobre ella, Naomi ha dicho: "Es mi mayor bendición".

Posiblemente esa niña haya cambiado el ritmo de vida de Naomi Campbell, pues la modelo ha llevado hasta no hace mucho una existencia plagada de escándalos, consecuencia de un carácter impulsivo, egocéntrico, con actitudes propias de alguien como ella llena de soberbia.

Nacida en Londres el 22 de mayo de 1970 destacó desde muy joven como modelo. En los años 80 es cuando cimentó su notoriedad en las pasarelas y en las revistas de moda de todo el mundo. El muy influyente Yves Saint-Laurent la impuso en 1989 para que apareciera en la portada de la revista Vogue, en su edición francesa, tras una ardua negociación porque los mentores de tan acreditada revista de modas se negaban a ello por ser negra. Sus problemas con gente de su entorno afloraron públicamente en la década siguiente. Y así pudimos enterarnos por la prensa británica que en 1998 había sido acusada de agredir a su asistente personal lanzándole al rostro un teléfono móvil cuando éstos pesaban más que los modernos de ahora. La misma reacción la tuvo en 2006 con una empleada en un hotel de Nueva York, quien la denunció.

Como ese comportamiento agresivo lo realizaba con cierta frecuencia, no resulta extraño que tuviera que acudir ante un juez. Más de una vez la condenaron a cumplir servicios comunitarios, asistiendo a clases donde psicólogos y expertos sociales le enseñaban la forma de aplacar su ira. ¡Qué temperamento el de esta, por otra parte, hermosa y elegante mujer!

Naomi Campbell | Archivo

Probablemente el consumo de drogas estimulaban en Noemí esa manera de actuar sobre todo con quienes la servían, bien secretarias, agentes de prensa, incluso algún policía que intentó más de una vez calmar sus vehementes insultos y sus airadas maneras. Transcurría 2005 cuando la arrestaron en Londres por estar en posesión de algunos de esos opiáceos que consumía frecuentemente. En el momento de ser esposada, la emprendía con un agente, al que arañó con sus alargadas uñas. En 2007, estando en Barcelona, unos reporteros la sorprendieron esnifando cocaína, fotografías que se publicaron en muchos países. A pesar de esa mala fama, a Noemí Campbell la seguían contratando en muchos eventos de la moda internacional.

Fue en 2010 cuando resultó involucrada en un oscuro caso relacionado con Charles Taylor, ex presidente de Liberia, al que acusaron una vez de cometer en su país crímenes de guerra contra la humanidad. Salieron a relucir en el juicio que había recibido piedras preciosas cuya procedencia no era muy limpia que digamos. Era un asunto del pasado, de 1997, destapado en el transcurso de una cena benéfica en un hotel de Sudáfrica donde se encontraba precisamente Naomí Campbell, que por lo visto tenía cierta amistad con el mentado Taylor. Dos hombres desconocidos para ella se presentaron en su "suite" y sin mediar palabra le entregaron una bolsa conteniendo valiosas gemas. Pero ¿por qué razón? Atestiguó ella que regaló esas joyas a una organización benéfica. En el juicio contra Charles Taylor se le imputó que comerciaba ilegalmente con diamantes, además de una conexión con el conflicto armado existente en Sierra Leona. Todo ese embrollo salpicó a Naomí Campbell en el sentido de que su trato con aquel ex presidente de Liberia la relacionaba con tráfico de joyas. Por fortuna para ella quedó libre de cualquier cargo.

Ese mismo 2010 pegó a otra sirvienta. Para librarse de otra demanda, llegó a un acuerdo económico con la víctima de esa agresión. Era habitualmente, quitando sus prolongadas giras por medio mundo, en especial Estados Unidos, portada a menudo de los tabloides londinenses, que se cebaban con ella habitualmente por su condición de irredenta drogadicta. Hubo una temporada en la que la instaron amigos de su entorno a que acudiera a la asociación de Narcóticos Anónimos. Un diario en concreto inició una campaña contra la modelo, ensañándose de tal modo que ésta denunció a sus editores. Al cabo de varios juicios el periódico fue condenado a una elevada multa de un millón de libras esterlinas. Naomí, tras conocer ese veredicto, quedó muy satisfecha.

Naomi en el año 2009 | Archivo

Claro está que aunque moderó su carácter procurando también abandonar la cocaína, no sería la última vez en aparecer en las páginas de sucesos. Llegado 2021 emprendió una campaña contra empresas ligadas al mundo de la moda, acusándolas de que ella y otras colegas negras tuvieran dificultades para ser contratadas en desfiles y sesiones fotográficas de revistas. Esta vez, al menos aparecía en la prensa defendiendo algo justo contra el racismo. "Soy una excepción como "top model" de piel negra, la primera que empezó a destacar en mi profesión. Y he tenido siempre que trabajar muy duramente para ser tratada como las demás de raza blanca".

Dejando ya al margen su complicada personalidad, sus escándalos y no menos extravagancias en público, detengámonos en su vida sentimental, muy activa, pues ella, siempre decidida, era en muchas ocasiones quien elegía a sus "ligues". Uno de ellos fue el bajista del grupo U2, Adam Clayton, en 1990, se prometieron y a punto estuvieron de casarse. El año 1997 encontrándose en Barcelona coincidió con el bailarín Joaquín Cortés en un evento culinario, negocio hotelero del que eran socias, además de Noemí, sus colegas Claudia Schiffer y Cindy Crawford, que inauguraron con gran aparato publicitario, dicho sea de paso y sólo estuvo abierto año y medio, pues fracasó. El encuentro entre Naomí y Cortés derivó en la invitación que éste le hizo para marcharse con él a Gran Canarias, donde tenía una actuación. Pasaron juntos unas cuantas noches, alojados en el privilegiado hotel Santa Catalina, de Las Palmas. El final de esas horas de alocada pasión fue determinante para que ella intentara suicidarse, cuando Joaquín se negó a seguir a su lado. Él quería continuar su vida sin ataduras en tanto la Campbell le hizo ver que lo quería "para siempre". La modelo acabó en el hospital Nuestra Señora del Pino, donde los facultativos dictaminaron que la paciente había ingerido una buena dosis de sustancias que la llevaron a un coma, a punto de irse al otro barrio. Por supuesto que el suceso tuvo amplia difusión en la prensa.

Al año siguiente, 1998, Naomi Campbell se enrolló con Flavio Biatore, poderoso empresario de carreras automovilísticas, con quien convivió hasta 2003. Cinco años después su nuevo compañero sentimental era el millonario ruso Vladislav Doronín, quien la aguantó un quinquenio, para luego denunciarla por no haberle devuelto un elevado préstamo, quedándose además según constaba en la demanda con algunas pertenencias de gran valor. Un año estuvo luego con Louis C. Camilleri, desde 2017. Sin que a continuación citemos un orden cronológico, añadimos otros hombres que la tuvieron en sus brazos: el heredero de la firma Toyota, Hassan Jameel (que luego se ennovió con Rihanna); el vocalista del conjunto Usher; Robert de Niro; otro reputado galán, Leonardo di Caprio; el púgil Mike Tysson; Lyam Payne, cantante de One Direction; otro músico, Puff Daddy…Y así, una relación que interrumpimos para no alargar demasiado el artículo.

La verdad es que Naomi Campbell nunca tuvo tiempo para aburrirse pues, además de los contratos que cumplía como modelo y le hicieron ganar mucho dinero, intervino en videos promocionales de cantantes, uno de ellos de Bob Marley, que interpretaba "Is This Love". También tomó parte en otros de Michael Jackson, George Michael y hasta ella misma se atrevió a grabar varios discos, llegando a vender un millón de copias del álbum "Baby Woman". Le atrajo asimismo el cine, interviniendo en una decena de filmes, aunque ninguno de ellos nos parece que le supusiera gloria alguna. Hasta coescribió una novela, titulada "Swan". Su nombre, vende aún y ello le ha proporcionado más dinero al cederlo a una conocida marca de perfumes, que han lanzado dieciséis fragancias femeninas aprovechando su popularidad.

Explotó Naomi sin duda su físico, no solo en los muchos desfiles en los que ha tomado parte hasta la fecha. Playboy la llevó a una de sus portadas, páginas interiores con el "póster central", naturalmente sin ropa. Y en el libro que publicó Madonna, Sex, aparecieron ambas en posturas lésbicas. En su cuenta de Instagram más de una vez mostró generosamente imágenes suyas sin ropa.

Para acabar, (antes de que decidiera ser madre soltera, pues nunca se casó hasta la fecha), estuvo involucrada no hace mucho tiempo en una lista de Jeffrey Epstein, el millonario depredador sexual (relacionado con la menor de edad que estuvo encamada con el príncipe Andrés, hermano del Rey Carlos III), líder de una red de tráfico de niños, quien como se sabe acabó suicidándose en medio de un gran escándalo en los Estados Unidos. Naomi Campbell, por lo contado, se metió en muchos charcos durante sus cincuenta y tres años cumplidos. Ahora, parece que ha calmado su violenta manera de ser.