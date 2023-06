Irene Urdangarin cumplió la mayoría de edad el pasado día 5 y ya se empiezan a suceder las noticias sobre su vida. Como que, tras su graduación esta semana, está pensando en estudiar Dirección Hotelera en la École Hotelière de Lausanne, en Suiza, que cuesta unos 35.000 euros por curso a multiplicar por los cinco años de carrera.

Ahora la joven pone fin a sus estudios antes de entrar en la Universidad y, por tanto, celebrará una fiesta junto a sus compañeros de la escuela Internacional de Ginebra a la que asistirán numerosos familiares… aunque también se esperan grandes ausencias.

En efecto, sus padres, la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, estarán presentes pese a estar en pleno proceso de divorcio. Está por ver si asoma la tensión entre los que fueran duques de Palma, dado que la principal rémora para su separación era, precisamente, que la joven cumpliera la mayoría de edad.

No solo eso: según OK Diario, también los reyes Juan Carlos y Sofía estarán presentes en el evento que tendrá lugar en Suiza en un nuevo evento juntos tras la boda del hijo de Rania de Jordania hace escasos días. No lo harán, como es de esperar, el rey Felipe y doña Letizia, ni tampoco Ainhoa Armentia, la nueva pareja de su padre -así lo informó la revista Semana-.

Otros invitados vienen del entorno del padre, Iñaki Urdangarin, como su abuela Claire Liebaret y sus hermanos Miguel, Pablo y Juan. Está por ver si la infanta Elena o Victoria Federica se dejan caer por Suiza.

Definida como sociable, divertida e independiente, pero también tímida y discreta, al contrario que sus primos Froilán y Victoria Federica, Irene Urdangarin decide por tanto quedarse en Suiza para completar sus estudios. Aficionada al deporte y especialmente dotada para los idiomas, la joven de 18 años decide continuar voluntariamente con sus estudios internacionales y alejarse de las distracciones y atención que le provocarían medios españoles, con el ejemplo de Victoria Federica y Froilán -hijos de la infanta Elena- al frente.