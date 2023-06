La dolida llamada de atención de Jorge Javier Vázquez, que ha decidido dejar Sálvame pocos días antes del final definitivo del espacio, ha provocado todo tipo de reacciones en compañeros de profesión. Una de ellas es Susanna Griso, quizá rival de cadena pero no en lo personal.

La presentadora de Espejo Público, barcelonesa, ha confesado que mantiene una bonita relación de amistad personal y profesional con el de Badalona. Y por eso se ha esforzado en decir que "desea lo mejor" al presentador de Sálvame, que dijo adiós a la televisión para cuidarse.

Un adiós o "hasta siempre" -dijo Jorge Javier- que llegó a la vez que el descalabro político de la izquierda que el presentador tanto se ha esforzado en apoyar desde su programa.

"El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir "Hasta siempre". "Hasta cuando pueda". "Hasta que surja", escribió Jorge Javier en un mensaje que emocionó a los suyos.

Por su parte, Griso ha dedicado unas bonitas palabras a su compañero de profesión ante las preguntas de Europa Press durante la fiesta de verano de Espejo Público: "Quiero pensar que esa retirada le va a servir para producir muchas cosas, muchos sueños que tenía pendientes, va a seguir dedicándose al teatro y tal vez a próximos proyectos televisivos. A veces es verdad que, él mismo lo dice, conviene pararse a reflexionar. Ojalá coja energías y le sirva para soñar".

Tal y como recoge La Razón, Susanna coincidió cuando él estaba en Sabor a ti y se maquillaban juntos. Además, le ha apoyado con su obra de teatro, ya extinta de las carteleras.