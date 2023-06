La antes periodista Marta Riesco se ha lanzado de cabeza al mundo de las redes sociales para recuperar comba. Lo ha hecho con un nuevo canal que ua cuenta con 1,33 K suscriptores y en el que se dedica a arremeter contra sus críticos y explicar su amor con Antonio David.

Marta Riesgo, tal y como se denomina ahora, culpabiliza a Rocío Flores del final de su relación y acusa a su ex de no apoyarla en ningún momento. Pero, "sin miedo" -el título de su canción y ahora hashtag de su discurso- arremete también contra los "tolais" que la han criticado.

Lo hace en un largo stories de minutos y minutos de duración en los que aborda todos los temas que se relacionan con ella: desde las palabras de Diego Arrabal hasta las de los youtubers Juanjo Menéndez o Javier Oliveira, entre otros, algunos de los cuales ya han amenazado a la joven con acciones judiciales.

La polémica del fin de semana ha sido precisamente esa, llamar "tolai misógino" a ese YouTuber, Javier Oliveira, al que reprocha otras críticas y que la ha respondido llamándola "ojo pipa". Espero que mi expareja por primera vez saque la cara por mí y no hable con este tipo de gentuza misógina", dijo.

No todo fueron críticas. El sábado Marta Riesco estuvo cenando con un amigo y aprovechó a dar las gracias a Alaska por defenderla en la crónica rosa de Es la mañana de Federico.

No estuvo tan generosa con Kike Calleja, excompañero de cadena con el que se encontró y que al parecer no reaccionó como ella esperaba: "Estaban Kike Calleja y su mujer, y ninguno de ellos me saludó. Me sorprende porque yo había tenido bastante buena relación con ellos, aunque supongo que tampoco debe estar pasando un buen momento con el fin de Sálvame".