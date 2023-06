Kiko Hernández declara su amor por Fran Antón y anuncia boda en septiembre

Tras meses de especulaciones, rumores y hasta la revelación de sus planes de boda, Kiko Hernández dio un paso al frente este martes para hablar por primera vez alto y claro de su vida privada. El colaborador de Sálvame se animó a declarar que Fran Antón es el hombre de su vida y la persona que le va a acompañar durante el resto de su vida junto a sus hijas.

"En este pulpillo he contado las noticias más importantes para mí. Hoy este pulpillo lo utilizo haciendo un parón en todo lo que he venido haciendo de no hablar de mi vida y no comentar nada", comenzó diciendo el colaborador. Después de 14 años de programa y con el fin de Sálvame cerca, Kiko creyó oportuno subirse al sitio en el que ha dado tantas noticias para dar una de las más importantes de su vida.

"Durante mucho tiempo se ha hablado y se ha dicho si tengo o no una relación, se ha especulado mucho sobre mi vida sentimental y creo que ha llegado el momento de contar la verdad", explicó Kiko para anunciar que hace tiempo encontró a la persona que "más feliz" le ha hecho" en su vida. "Hace tiempo encontré lo que es el amor de verdad.

"He encontrado al hombre de mi vida, al mejor padre que me puede ayudar en este camino que tengo con mis hijas y he encontrado a la persona que más quiero en este mundo. Y esa persona se llama Fran Antón", dijo Kiko, y sus palabras despertaron el aplauso unánime de colaboradores y público.

"He encontrado al hombre de mi vida. Al mejor padre. Y he encontrado a la persona que más quiero y esa persona es Fran Antón. Me quiero casar en Septiembre"

El colaborador aprovechó para dar las gracias a su pareja porque sabe que "no es fácil" estar con él por la presión mediática y las especulaciones que conlleva. "Se acaba una etapa aquí en el programa y gracias a estar feliz y a estar con él, he podido sobrellevar mejor que este programa termine. Gracias por crear una familia maravillosa. Por querer tanto a mi familia. Me gustaría que esto durara toda la vida. Y me gustaría decirte algo: en septiembre, sí me quiero casar contigo", sentenció emocionado enseñando su alianza de boda.