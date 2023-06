La boda secreta de Rigoberta Bandini, musa de Irene Montero y Colau, con un "ex" de TV3

Hay parejas que contraen matrimonio a todo bombo y platillo; si son muy conocidas venden la exclusiva a alguna revista rosa. Y otras que optan por la intimidad, que es lo que le acaba de suceder a la formada por la cantante Rigoberta Bandini y el cómico Eduardo Navarro. Ella es más popular; de él se conoce su participación en la serie Nadie al volante. Colabora muy activamente también en las producciones discográficas de su amor y en sus espectáculos. Esa boda tuvo lugar el pasado 18 de mayo, y ahora, el pasado sábado 10 de junio lo celebraron con sus familiares y amigos. Así nos hemos enterado del enlace.

Rigoberta Bandini no se llama así: es sobrenombre que utiliza desde 2019 como cantante. Su verdadera identidad personal es la de Paula Ribó González, barcelonesa nacida el 30 de abril de 1990. Con siete años ya demostró su talento artístico, al intervenir en el doblaje de una película. Esa faceta la desarrolló en los años siguientes, y luego, tras matricularse en la Escuela de Teatro de Barcelona, ampliaría su condición de actriz, en el cine, la televisión y los escenarios. Creativa siempre decidió dedicarse también a componer canciones y a interpretarlas. Antes de ser solista y acompañarse de guitarra o piano, formó parte de un trío con Paula Malia y Barbara Mestanza, en 2021, denominado Manzelles, grupo que derivó después en representaciones teatrales.

Hasta entonces, poco se sabía de ella. Los actores de doblaje, que en España siempre han destacado, no suelen ser del conocimiento del gran público. Ella puso su estupenda voz al personaje central de la película de animación El viaje de Chihiro, en 2001. Emma Stone es una de las estrellas cinematográficas, entre otras cuantas, a la que ella ha prestado su voz en catalán y castellano.

Su despegue como cantante sucedió realmente en 2022, al ser seleccionada en el Benidorm Fest. Defendió su canción "¡Ay, mamá!". A punto estuvo de ganar, mas quedó finalmente en segunda posición y se perdió la oportunidad de representar a Radio-Televisión Española en el Eurofestival. Hubo una gran polémica en torno a la designación de otra intérprete como vencedora. Y ello, de alguna manera, benefició publicitariamente a Rigoberta Bandini.

Extraño nombre artístico el elegido para cantar, pues se creyó en principio que pudiera corresponder a una italiana, argentina o hispanoamericana. ¿Por qué eligió ese sobrenombre? Porque Rigoberta, aun siendo raro, a su vez muy sonoro. En cuanto al apellido, lo tomó de un personaje de novelas escritas por el norteamericano John Fante, llamado Arturo Bandini.

El estilo de Rigoberta fluctúa entre el indie pop y la música electrónica. Si "¡Ay, mamá!" le proporcionó un número 1 en ventas el pasado año, su álbum "La Emperatriz" le depararía también excelente acogida. El título lo eligió por su afición a las cartas de Tarot, al salirle muy a menudo esa representación. Sus canciones, según propia definición, son para bailar, reír o llorar. Las letras llevan a menudo contenidos nada frívolos ni superficiales. Le importan cuestiones tanto sociales como relativas al cambio climatológico. De su repertorio, destacan "Así bailaba", "In Spain We call It Soledad" y más recientemente "Miami Beach". En el grupo que la acompaña figuran dos primos y también su propio marido.

Se ha casado Rigoberta Bandini y le ha cantado esto al marido en la boda 🥲 pic.twitter.com/za1gTKNiko — Isabel F  (@Isabel_Fdez_) June 11, 2023

A los seis meses de conocer a su pareja, el actor Esteban Navarro, se quedó embarazada. El 2 de julio de 2020 nació su hijo Nico. Al estar muy ocupada a partir de entonces, entre la crianza del pequeño y el cumplimiento de sus contratos artísticos, resolvió en el otoño del pasado año darse un respiro y tomarse una temporada de descanso. Además, había publicado ese año su novela "Vértigo" y su promoción le robaba también algún tiempo.

Y con el nuevo año, 2023, Rigoberta y Esteban planearon su boda. No querían un espectáculo, sino celebrar una ceremonia íntima. Que por cierto fue celebrada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien tras las últimas elecciones es más que probable que no vuelva a casar a nadie más.